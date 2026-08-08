Восемь автобусов изменят маршрут из-за ремонта улицы в Алматы
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В Алматы на улице Яссауи будут проводить фрезерование дорожного покрытия. В связи с этим с 8 по 12 августа будет перекрыто движение транспорта по этой улице.
Как рассказали в городском акимате, что работы будут проводиться на участке от улицы Жандосова до улицы Шаляпина.
В связи с этим будут временно изменены схемы движения маршрутов № 4, № 14, № 44, № 50, № 52, № 126, № 139 и № 226.
№4
В западном направлении: улица Шаляпина (запад) – улица Саина (юг) – улица Жандосова (запад) – улица Кунаева (запад) – улица Грозы (юг) – далее по схеме.
В восточном направлении: улица Грозы (север) – улица Кунаева (восток) – улица Жандосова (восток) – проспект Алтынсарина (север) – улица Шаляпина (восток) – далее по схеме.
№14
В северном направлении: улица Грозы (север) – улица Кунаева (восток) – улица Жандосова (восток) – проспект Алтынсарина (север) – улица Шаляпина (запад) – улица Ашимова (юг) – далее по схеме.
В южном направлении: Без изменений.
№44
В восточном направлении: улица Айтматова (запад) – улица Абдильдина (север) – улица Даулеткерея (юг) – улица Байсултанова (восток) / улица Айтматова (восток) – улица Ашимова (север) – далее по схеме.
В западном направлении: улица Айтматова (запад) – улица Абдильдина (север) – улица Даулеткерея (юг) – улица Байсултанова (восток) / улица Айтматова (восток) – улица Ашимова (север) – далее по схеме.
№50
В западном направлении: Без изменений.
В восточном направлении: улица Абдильдина (север) – улица Даулеткерея (юг) – улица Байсултанова (восток) / улица Айтматова (восток) – улица Ашимова (север) – далее по схеме.
№52
В северном направлении: улица Жандосова (восток) – улица Даулеткерея (север) – улица Айтматова (восток) – улица Ашимова (север) – улица Шаляпина (восток) – улица Яссауи (север) – далее по схеме.
В южном направлении: улица Яссауи (юг) – улица Шаляпина (запад) – улица Ашимова (юг) – улица Айтматова (запад) – улица Абдильдина (север) – улица Даулеткерея (юг) – улица Жандосова (запад) – далее по схеме.
№126
В южном направлении: улица Яссауи (юг) – улица Шаляпина (восток) – улица Саина (юг) – улица Жандосова (запад) – далее по схеме.
В северном направлении: улица Кунаева (восток) – улица Жандосова (восток) – улица Саина (юг) – развязка Саина – Торайгырова (разворот) – улица Саина (север) – улица Шаляпина (запад) – улица Яссауи (север) – далее по схеме.
№139
В южном направлении: улица Яссауи (юг) – улица Шаляпина (восток) – улица Саина (юг) – улица Жандосова (запад) – улица Шаймерденова (юг) – далее по схеме.
В северном направлении: улица Шаймерденова (север) – улица Жандосова (восток) – улица Саина (юг) – развязка Саина – Торайгырова (разворот) – улица Саина (север) – улица Шаляпина (запад) – улица Яссауи (север) – далее по схеме.
№226
В северном направлении: улица Жандосова (восток) – улица Саина (юг) – развязка Саина – Торайгырова (разворот) – улица Саина (север) – улица Шаляпина (запад) – улица Яссауи (север) – далее по схеме.
В южном направлении: улица Шаляпина (восток) – улица Саина (юг) – улица Жандосова (запад) – далее по схеме.
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