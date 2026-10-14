ВВС США запросили $525 млн на разработку нового семейства крылатых ракет

ВВС США запросили у Конгресса 525,2 млн долларов на 2027 финансовый год для разработки нового семейства дальнобойных крылатых ракет. Их планируется использовать для истощения запасов средств противовоздушной обороны (ПВО) противника, передает BAQ.KZ со ссылкой на РИА новости.

Программа получила название Family of Affordable Mass Missiles (FAMM) — «семейство доступных массовых ракет». В ВВС США рассматривают ее как дополнение к сложным и дорогостоящим боеприпасам, позволяющее использовать более доступные ракеты.