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ВВС США запросили $525 млн на разработку нового семейства крылатых ракет

14 Октября 2026, 10:00
АВТОР
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U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III 14 Октября 2026, 10:00
14 Октября 2026, 10:00
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Фото: U.S. Navy / Petty Officer 1st Class William Collins III

ВВС США запросили у Конгресса 525,2 млн долларов на 2027 финансовый год для разработки нового семейства дальнобойных крылатых ракет. Их планируется использовать для истощения запасов средств противовоздушной обороны (ПВО) противника, передает BAQ.KZ со ссылкой на РИА новости.

Программа получила название Family of Affordable Mass Missiles (FAMM) — «семейство доступных массовых ракет». В ВВС США рассматривают ее как дополнение к сложным и дорогостоящим боеприпасам, позволяющее использовать более доступные ракеты.

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