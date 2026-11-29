29 ноября казахстанцы выбирали депутатов 228 маслихатов. Всего предстояло распределить 3 447 мандатов. По всей стране работали 10 338 избирательных участков, большинство из которых открылись в 07:00 и принимали граждан до 20:00. В списки избирателей внесли более 12,6 млн человек. На депутатские места претендовали 10 971 кандидат. Таким образом, в среднем на один мандат приходилось около трёх претендентов.

Кто пришёл на выборы

Одним из первых среди руководства страны проголосовал президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства посетил участок № 520 во Дворце Независимости. Свой голос также отдали премьер-министр Олжас Бектенов, вице-президент Ерлан Карин и председатель Курултая Айбек Дәдебай. На избирательные участки пришли и акимы Астаны, Алматы и Шымкента. К голосованию присоединились представители научной и творческой интеллигенции. В Алматы свой выбор сделали академик и математик Аскар Джумадильдаев, писатель Нурдаулет Акыш, поэт Адилгазы Каирбеков, художник Талгат Тилеужанов и заслуженный деятель Казахстана Амантай Бергалиев.

Среди проголосовавших также были журналисты, блогеры, предприниматели, общественные деятели и известные спортсмены. В Астане на участок пришёл Герой Казахстана Бахытжан Ертаев, а также журналист и публицист Сауытбек Абдрахманов.

От первого голоса до столетнего юбилея

На участки приходили казахстанцы разных поколений. Для одних это были первые выборы, для других - привычная многолетняя традиция. В области Жетісу впервые проголосовали 18-летние братья-близнецы Семен и Даниил Потапенко. А в Сырдарьинском районе Кызылординской области на участок пришёл 105-летний ветеран Великой Отечественной войны Яхия Тасыров. В Жетісу свой голос отдал 102-летний Искак Кусаинов - единственный оставшийся в живых ветеран Великой Отечественной войны в регионе. Для него организовали голосование на дому.

В этой же области избирательным правом воспользовалась 106-летняя долгожительница. Ветераны и представители старшего поколения стали одними из самых заметных участников нынешней кампании. Особенно ярким день голосования получился в Мангистауской области. В Актау на некоторых избирательных участках организовали соревнования по национальным видам спорта: асық ату, тоғызқұмалақ, игре в лянгу и перетягиванию каната. Кроме того, городской общественный транспорт в день выборов перевозил пассажиров бесплатно.

Внимание привлёк и студент Мангистауского индустриально-технического колледжа Диас Исенаманов. Молодой изобретатель пришёл на участок № 79 вместе с роботом, которого собрал самостоятельно. В регионе нашлись и символичные совпадения. В селе Акжигит проголосовал житель по имени Акжигит Избасаров, оказавшийся тёзкой родного села. А имена жителей Сайлау Байбатырова и Сайлаугуль Суюрбаевой совпали с названием дня голосования.

В селе Акшукур на участок организованно пришли участницы ансамбля «Асыл әжелер». В Жанаозене проголосовала чемпионка Казахстана по дзюдо Гульдана Тенелбаева, а в селе Акжигит - чемпион мира по казахской борьбе Нурдаулет Жарылгапов. Отдельные условия создали для тех, кто не мог самостоятельно добраться до избирательных участков. Например, фермеру Бауыржану Сейдахметову, находившемуся на зимовке, доставили переносную урну для голосования.

Голосовали даже на нефтяных месторождениях

Возможность проголосовать предоставили и казахстанцам, которые в день выборов находились на работе. Так, на месторождении Тенгиз для вахтовиков открыли четыре избирательных пункта. Работников доставляли к ним на служебном транспорте по заранее утверждённому графику. В Таразе около двух десятков жителей микрорайона Карасу отправились на выборы вместе. Соседи собрались возле домов и общей компанией пришли на участок № 72. В Мангистауской области на голосование также пришла целая семья Бекимовых, удостоенная номинации «Алтын шаңырақ» областного конкурса «Құтты шаңырақ».

Пока казахстанцы выбирали депутатов, в столичных родильных домах происходило другое важное событие. 29 ноября в Астане на свет появились 26 младенцев: 15 девочек и 11 мальчиков. Таким образом, день голосования для нескольких семей стал ещё и днём рождения новых граждан страны.

Где проголосовали активнее всего

По данным ЦИК, явка постепенно росла в течение дня. К 10:00 она составляла 12,31%, к 14:00 достигла 45,46%, а к 16:00 — 53,86%. По состоянию на 20:00 общереспубликанский показатель составил 58,55%. Самую высокую активность продемонстрировала Туркестанская область - 77,58%. Следом идут Актюбинская область с показателем 75,69% и область Жетісу - 74,09%. В Кызылординской области проголосовали 71,58% избирателей, в области Абай - 68,22%, в Восточно-Казахстанской области - 65,48%. Меньше всего избирателей пришли на участки в Алматы — 37,70%. В Астане явка составила 42,92%, в Шымкенте — 44,72%.

Что дальше

После закрытия участков начался подсчёт голосов. Казахстанцы голосовали за кандидатов по одномандатным округам, а в областных маслихатах, столице и городах республиканского значения также выбирали партии по партийным спискам. В выборах участвовали семь политических партий: «Ауыл», Общенациональная социал-демократическая партия, Народная партия Казахстана, Respublica, «Ақ жол», «Байтақ» и «Әділет». По итогам кампании предстоит сформировать 228 маслихатов. Новые депутаты будут работать пять лет и принимать решения по вопросам местного значения - от бюджетов и строительства социальных объектов до дорог, благоустройства и инфраструктуры. Окончательные итоги внеочередных выборов должны быть установлены не позднее 3 декабря 2026 года.