Социальные сети: Что можно публиковать о других людях?

Выложили фото друга без его разрешения? Опубликовали чужую переписку? Сняли незнакомца на видео и поделились им в соцсетях? Кажется, обычное дело. Но где заканчивается свобода публикаций и начинается нарушение чужих прав?

Во втором выпуске «(НЕ)диванных экспертов» разбираемся, что можно и чего нельзя публиковать в социальных сетях с точки зрения законодательства Казахстана.

Вместе с настоящим специалистом обсудим: Можно ли публиковать фото и видео других людей без их согласия? Законно ли выкладывать скриншоты личных переписок? Можно ли снимать незнакомых людей в общественных местах? Что делать, если кто-то опубликовал ваши фотографии без разрешения? Где проходит граница между свободой слова и нарушением права на частную жизнь? Какая ответственность может грозить за публикации в интернете? Социальные сети дают каждому право голоса. Но означает ли это, что публиковать можно всё? Без сложных юридических терминов и скучных лекций. Только реальные жизненные ситуации, неудобные вопросы и понятные ответы.

(НЕ)диванные эксперты» — программа, в которой житейская логика встречается с буквой закона. А вы когда-нибудь сталкивались с тем, что ваши фотографии или личную информацию публиковали без вашего согласия? Делитесь историями в комментариях!