В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области вынесен приговор Гулайым Рахмоновой, супруги известного спортсмена Шавката Рахмонова, по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, передает BAQ.KZ.

В пресс-службе суда сообщили подробности дела.

"27 июля 2025 года около 8:30 часов Р. управляла автомашиной марки "Toyota Land Cruiser" на трассе "Алматы-Екатеринбург" в Мойынкумском районе Жамбылской области. Находясь в утомленном состоянии, Р. нарушила ПДД, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, после чего ее автомобиль перевернулся. В результате 2 пассажира (подруга и сестра подсудимой) скончались от полученных несовместимых с жизнью телесных повреждений, сама подсудимая была госпитализирована в больницу".

В суде также сообщили, что вина Рахмоновой доказана показаниями сторон, заключениями экспертов и другими материалами дела.

Прокурор просил назначить ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком до 7 лет, а также предоставить отсрочку исполнения наказания на 5 лет. Потерпевшие стороны простили подсудимую, сама она вину не признала.

В суде также отметили, что у подсудимой имеется четверо детей в возрасте от 2-х до 9-ти лет. В связи с этим судья признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие малолетних детей, отягчающие обстоятельства не установлены.

"Приговором суда Р. признана виновной по ч.4 ст.345 УК и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с лишением права управления автотранспортными средствами сроком на 7 лет".

Приговор не вступил в законную силу.