Вынесен приговор жене Шавката Рахмонова
Суд рассмотрел дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области вынесен приговор Гулайым Рахмоновой, супруги известного спортсмена Шавката Рахмонова, по делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, передает BAQ.KZ.
В пресс-службе суда сообщили подробности дела.
"27 июля 2025 года около 8:30 часов Р. управляла автомашиной марки "Toyota Land Cruiser" на трассе "Алматы-Екатеринбург" в Мойынкумском районе Жамбылской области. Находясь в утомленном состоянии, Р. нарушила ПДД, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, после чего ее автомобиль перевернулся.
В результате 2 пассажира (подруга и сестра подсудимой) скончались от полученных несовместимых с жизнью телесных повреждений, сама подсудимая была госпитализирована в больницу".
В суде также сообщили, что вина Рахмоновой доказана показаниями сторон, заключениями экспертов и другими материалами дела.
Прокурор просил назначить ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком до 7 лет, а также предоставить отсрочку исполнения наказания на 5 лет. Потерпевшие стороны простили подсудимую, сама она вину не признала.
В суде также отметили, что у подсудимой имеется четверо детей в возрасте от 2-х до 9-ти лет. В связи с этим судья признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие малолетних детей, отягчающие обстоятельства не установлены.
"Приговором суда Р. признана виновной по ч.4 ст.345 УК и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с лишением права управления автотранспортными средствами сроком на 7 лет".
Приговор не вступил в законную силу.
