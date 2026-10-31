Выставочный центр построят в Семее
Центр рассчитан на 120 человек.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава региона Берик Уали посетил строительную площадку Выставочного центра, возводимого в новом административно-деловом центре города Семей в рамках акции «Абайға құрмет». Объект является подарком области Абай от Туркестанской области.
Общая площадь двухэтажного здания составит 3 682 квадратных метра. Выставочный центр станет современным многофункциональным пространством, предназначенным для проведения крупных выставок, культурных и деловых мероприятий, конференций, форумов и различных общественных встреч.
По словам подрядчиков, в настоящее время на объекте завершены работы по заливке фундамента.
Ознакомившись с ходом строительства, аким области подчеркнул важность своевременного и качественного завершения работ.
«Выставочный центр – особый подарок нашему региону от Туркестанской области в рамках акции «Абайға құрмет». Это один из объектов, необходимых нашему региону. Он позволит проводить крупные выставки и значимые мероприятия на высоком уровне. Сейчас строительные работы ведутся активными темпами. Подрядная организация планирует ввести центр в эксплуатацию в сентябре следующего года. От имени жителей региона выражаем благодарность акиму Туркестанской области Нуралхану Кушерову за поддержку этой важной инициативы», – отметил Берик Уали.
Самое читаемое
- Бой Жанибека Алимханулы вызвал настоящий билетный ажиотаж в Дании
- Обновленную пожарную часть открыли в Костанайской области
- В Кокшетау нашли мертвым сотрудника внутренней безопасности областного суда
- Победителей международной олимпиады по искусственному интеллекту наградили в Алматы
- Касым-Жомарт Токаев предложил России присоединиться к Организации тюркских государств