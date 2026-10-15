Взрыв на заводе Intel в Израиле: три человека получили тяжелые травмы

На заводе американской компании Intel в израильском городе Кирьят-Гат произошел взрыв, в результате которого три человека получили тяжелые травмы.

Как сообщили израильские СМИ, информацию о пострадавших предоставила служба скорой помощи «Маген Давид Адом».

После взрыва на предприятии начался пожар. На место происшествия прибыли восемь пожарно-спасательных расчетов, а также специализированные подразделения для работы с опасными химическими веществами.

Из-за возможной утечки трифторида азота (NF₃) специалисты проводят мониторинг ситуации и оценивают потенциальные риски. При этом пожарным удалось взять возгорание под контроль.

Мэр Кирьят-Гата Кфир Суиса призвал жителей не приближаться к промышленной зоне до дальнейшего уведомления и следовать указаниям экстренных служб.

Причины взрыва пока не установлены.