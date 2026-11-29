Явка на выборах депутатов маслихатов в Казахстане достигла 45,46%
По состоянию на 14:00 проголосовали почти 45,5% избирателей, включённых в списки.
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По Казахстану явка на выборах депутатов маслихатов по состоянию на 14:00 составила 45,46%. Такие данные представила Центральная избирательная комиссия.
Согласно информации территориальных избирательных комиссий, наиболее высокая явка зафиксирована в области Жетісу — 58,35%, Туркестанской области — 56,91% и Кызылординской области — 56,38%.
В Восточно-Казахстанской области проголосовали 54,46% избирателей, в Актюбинской — 54,17%, в области Абай — 51,82%, в Алматинской области — 51,36%.
В Акмолинской области явка составила 49,14%, в Жамбылской — 48,05%, в Мангистауской — 47,51%, в Павлодарской — 46,83%, в Атырауской — 46,71%, в Костанайской — 46,21%, в Западно-Казахстанской — 46,12%.
В Карагандинской области проголосовали 44,76% избирателей, в Северо-Казахстанской — 43,74%, в области Ұлытау — 43,63%.
В городах республиканского значения показатели составили: в Астане — 33,27%, в Шымкенте — 32,74%, в Алматы — 25,72%.
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