В Казахстане явка на выборах депутатов маслихатов по состоянию на 16:00 составила 53,86%. Такие данные представила Центральная избирательная комиссия.

Согласно информации территориальных избирательных комиссий, наиболее высокая явка зафиксирована в Туркестанской области — 69,84%, области Жетісу — 68,03% и Кызылординской области — 67,36%.

В Актюбинской области проголосовали 66,19% избирателей, в области Абай — 63,02%, в Восточно-Казахстанской — 61,47%.

В Алматинской области явка составила 56,25%, в Жамбылской — 56,31%, в Мангистауской — 56,17%, в Павлодарской — 55,89%, в Северо-Казахстанской — 56,58%, в Костанайской — 54,15%, в Карагандинской — 53,42%.

В Акмолинской области проголосовали 53,16% избирателей, в Западно-Казахстанской — 52,27%, в области Ұлытау — 51,53%, в Атырауской — 51,17%.

В городах республиканского значения показатели составили: в Астане — 39,91%, в Шымкенте — 40,23%, в Алматы — 33,73%.