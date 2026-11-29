Явка на выборах депутатов маслихатов в Казахстане достигла 53,86%
По состоянию на 16:00 проголосовали более половины избирателей, включённых в списки.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане явка на выборах депутатов маслихатов по состоянию на 16:00 составила 53,86%. Такие данные представила Центральная избирательная комиссия.
Согласно информации территориальных избирательных комиссий, наиболее высокая явка зафиксирована в Туркестанской области — 69,84%, области Жетісу — 68,03% и Кызылординской области — 67,36%.
В Актюбинской области проголосовали 66,19% избирателей, в области Абай — 63,02%, в Восточно-Казахстанской — 61,47%.
В Алматинской области явка составила 56,25%, в Жамбылской — 56,31%, в Мангистауской — 56,17%, в Павлодарской — 55,89%, в Северо-Казахстанской — 56,58%, в Костанайской — 54,15%, в Карагандинской — 53,42%.
В Акмолинской области проголосовали 53,16% избирателей, в Западно-Казахстанской — 52,27%, в области Ұлытау — 51,53%, в Атырауской — 51,17%.
В городах республиканского значения показатели составили: в Астане — 39,91%, в Шымкенте — 40,23%, в Алматы — 33,73%.
Самое читаемое
- Сингапур обсуждает с США условия доступа к передовым полупроводникам
- 100 тонн мяса привезли на ярмарку «Соғым-FEST» в Астане
- В ВКО завезена очередная партия племенного скота
- 188,2 млрд тенге инвестиций привлечено в Карасайский район Алматинской области
- 100 кофеен Астаны присоединились к необычной инициативе