В Казахстане явка на выборах депутатов маслихатов по состоянию на 20:00 составила 58,55%. Такие данные представила Центральная избирательная комиссия.

Согласно информации территориальных избирательных комиссий, наиболее высокая явка зафиксирована в Туркестанской области — 77,58%, Актюбинской области — 75,69% и области Жетісу — 74,09%.

В Кызылординской области проголосовали 71,58% избирателей, в области Абай — 68,22%, в Восточно-Казахстанской — 65,48%, в Северо-Казахстанской — 62,75%.

В Жамбылской области явка составила 61,92%, в Мангистауской — 61,86%, в Алматинской — 60,41%, в Павлодарской — 60,23%.

В Костанайской области проголосовали 57,14% избирателей, в Карагандинской — 56,42%, в Акмолинской — 56,08%, в Западно-Казахстанской — 55,27%, в области Ұлытау — 54,61%, в Атырауской — 54,16%.

В городах республиканского значения показатели составили: в Шымкенте — 44,72%, в Астане — 42,92%, в Алматы — 37,70%.