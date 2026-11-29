Явка на выборах депутатов маслихатов в Казахстане составила 58,55%
По состоянию на 20:00 проголосовали более 58% избирателей, включённых в списки.
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В Казахстане явка на выборах депутатов маслихатов по состоянию на 20:00 составила 58,55%. Такие данные представила Центральная избирательная комиссия.
Согласно информации территориальных избирательных комиссий, наиболее высокая явка зафиксирована в Туркестанской области — 77,58%, Актюбинской области — 75,69% и области Жетісу — 74,09%.
В Кызылординской области проголосовали 71,58% избирателей, в области Абай — 68,22%, в Восточно-Казахстанской — 65,48%, в Северо-Казахстанской — 62,75%.
В Жамбылской области явка составила 61,92%, в Мангистауской — 61,86%, в Алматинской — 60,41%, в Павлодарской — 60,23%.
В Костанайской области проголосовали 57,14% избирателей, в Карагандинской — 56,42%, в Акмолинской — 56,08%, в Западно-Казахстанской — 55,27%, в области Ұлытау — 54,61%, в Атырауской — 54,16%.
В городах республиканского значения показатели составили: в Шымкенте — 44,72%, в Астане — 42,92%, в Алматы — 37,70%.
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