Видеохостинг YouTube удалил официальные каналы белорусских государственных СМИ BELTA, ONT и STV без каких-либо объяснений, сообщает BAQ.KZ.

По информации сайта Belta.by, сервис Google не предоставил официальных комментариев по этому поводу.

Министерство информации Республики Беларусь негативно оценило произошедшее и заявило, что оставляет за собой право принять необходимые меры.

После удаления каналов государственные СМИ Беларуси начали переносить свой контент на альтернативные платформы, такие как Rutube, социальная сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram.

Сообщается, что каналы могли быть удалены в связи с санкциями. При этом в агентстве BELTA подчеркнули, что само информационное агентство не подпадает под санкционные ограничения.

Пользователей также предупредили о возможном появлении клонов каналов с похожими названиями и призвали не доверять фейковым аккаунтам.