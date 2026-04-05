YouTube удалил официальные каналы белорусских государственных СМИ
Министерство информации Республики Беларусь негативно оценило произошедшее.
Вчера 2026, 11:43
4Фото: Pixabay.com
Видеохостинг YouTube удалил официальные каналы белорусских государственных СМИ BELTA, ONT и STV без каких-либо объяснений, сообщает BAQ.KZ.
По информации сайта Belta.by, сервис Google не предоставил официальных комментариев по этому поводу.
Министерство информации Республики Беларусь негативно оценило произошедшее и заявило, что оставляет за собой право принять необходимые меры.
После удаления каналов государственные СМИ Беларуси начали переносить свой контент на альтернативные платформы, такие как Rutube, социальная сеть «ВКонтакте» и мессенджер Telegram.
Сообщается, что каналы могли быть удалены в связи с санкциями. При этом в агентстве BELTA подчеркнули, что само информационное агентство не подпадает под санкционные ограничения.
Пользователей также предупредили о возможном появлении клонов каналов с похожими названиями и призвали не доверять фейковым аккаунтам.
