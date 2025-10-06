Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) представил доклад, приуроченный ко Всемирному дню учителя, в котором отмечается рост числа детей, не имеющих доступа к образованию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. По данным организации, 85 миллионов детей по всему миру не посещают школу, большинство из них живут в зонах вооружённых конфликтов.

В общей сложности 272 миллиона детей и подростков остаются вне школьных классов, и, по прогнозам ЮНИСЕФ, это число может увеличиться до 278 миллионов из-за сокращения международной помощи на образование на 3,2 млрд долларов. Самая тяжёлая ситуация наблюдается в секторе Газа, Судане и на Гаити. Только на палестинских территориях к июню 2025 года повреждены или разрушены 588 школ, из них 538 — в Газе. В Судане большинство детей школьного возраста не учатся, а на Гаити из-за насилия и беспорядков помощь требуется более чем 1,4 миллионам несовершеннолетних.

ЮНИСЕФ подчёркивает, что учителя остаются ключевой фигурой в обеспечении качественного образования, однако в 2024 году лишь 31% стран имели эффективные системы повышения их квалификации — вдвое меньше от целевого уровня.