Заброшенные земли в Алматинской области превращают в орошаемые поля
В Алматинской области реализуются крупные агропромышленные проекты по преобразованию пастбищных земель в современные орошаемые сельхозугодья. Работы ведутся в Уйгурском районе, где в сельхозоборот планируют вовлечь около 10 тысяч гектаров земель.
Проекты ориентированы на внедрение цифровых технологий, водосберегающих решений и развитие экспортного агропроизводства.
На месте пастбищ появляются «умные» поля
На территориях, где раньше практически не занимались земледелием, фермеры внедряют современные агротехнологии, системы капельного и дождевального орошения, а также автоматизированные решения управления производством.
Как отмечают специалисты, это позволяет эффективнее использовать воду, повышать урожайность и наращивать объемы сельхозпродукции.
AI, датчики и цифровой анализ почвы
Компания Harvest Agro реализует проект в селе Калжат с применением цифровых технологий в агропромышленном комплексе.
Проект предусматривает внедрение автоматизированной системы орошения, оборудования для цифрового анализа почвы, датчиков влажности, мониторинга состояния посевов и элементов управления на основе искусственного интеллекта.
Полностью завершить проект планируют в 2026–2029 годах. Общий объем инвестиций составляет 18,2 млрд тенге.
Площадь проекта - 4,5 тысячи гектаров. Ежегодно здесь рассчитывают выращивать около 20 тысяч тонн кукурузы и 4,5 тысячи тонн сафлора.
Продукцию планируют поставлять в страны Центральной Азии, а также экспортировать в Китай и Иран.
Для полива пробурят 120 скважин
В рамках проекта предусмотрено бурение 120 скважин глубиной до 300 метров и установка 120 дождевальных систем Center Pivot.
Для работы каждой установки потребуется подача 125–150 кубометров воды в час.
На сегодняшний день уже пробурены 30 скважин, также ведется подготовка к монтажу первых 30 дождевальных систем.
2,5 тысячи гектаров уже перевели в орошаемые земли
Еще один проект реализует Assem Kaljat.
Компания занимается переработкой сельхозпродукции, внедрением водосберегающих технологий и развитием производственной инфраструктуры.
Предприятие уже преобразовало 2,5 тысячи гектаров пастбищ в орошаемые земли и засеяло территории 12 сортами кукурузы.
В рамках проекта пробурены 59 скважин глубиной до 200 метров, установлены 59 трансформаторов, проложено более 40 километров линий электропередачи и свыше 300 километров магистральных труб капельного орошения.
Дроны, комбайны и экспорт
В хозяйстве используют современную сельхозтехнику, включая тракторы и комбайны Claas и Case, сеялки, дроны-распылители и различное навесное оборудование.
Продукцию поставляют как на внутренний рынок, так и экспортируют в Узбекистан, Иран и Китай.
Основными потребителями являются предприятия по производству крахмала, комбикормовые заводы, птицефабрики и фармацевтические компании.
В районе планируют построить три завода
В перспективе компания намерена реализовать еще несколько промышленных проектов.
Речь идет о строительстве:
- завода по первичной переработке и хранению кукурузы;
- предприятия по выпуску поливинилхлоридных труб;
- производства систем капельного орошения.
Общий объем инвестиций в эти проекты оценивается в 23 млн долларов США.