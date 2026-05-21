Заброшенные земли в Алматинской области превращают в орошаемые поля

В Алматинской области реализуются крупные агропромышленные проекты по преобразованию пастбищных земель в современные орошаемые сельхозугодья. Работы ведутся в Уйгурском районе, где в сельхозоборот планируют вовлечь около 10 тысяч гектаров земель.

Проекты ориентированы на внедрение цифровых технологий, водосберегающих решений и развитие экспортного агропроизводства.

На месте пастбищ появляются «умные» поля

На территориях, где раньше практически не занимались земледелием, фермеры внедряют современные агротехнологии, системы капельного и дождевального орошения, а также автоматизированные решения управления производством.

Как отмечают специалисты, это позволяет эффективнее использовать воду, повышать урожайность и наращивать объемы сельхозпродукции.

AI, датчики и цифровой анализ почвы

Компания Harvest Agro реализует проект в селе Калжат с применением цифровых технологий в агропромышленном комплексе.

Проект предусматривает внедрение автоматизированной системы орошения, оборудования для цифрового анализа почвы, датчиков влажности, мониторинга состояния посевов и элементов управления на основе искусственного интеллекта.

Полностью завершить проект планируют в 2026–2029 годах. Общий объем инвестиций составляет 18,2 млрд тенге.

Площадь проекта - 4,5 тысячи гектаров. Ежегодно здесь рассчитывают выращивать около 20 тысяч тонн кукурузы и 4,5 тысячи тонн сафлора.

Продукцию планируют поставлять в страны Центральной Азии, а также экспортировать в Китай и Иран.

Для полива пробурят 120 скважин

В рамках проекта предусмотрено бурение 120 скважин глубиной до 300 метров и установка 120 дождевальных систем Center Pivot.

Для работы каждой установки потребуется подача 125–150 кубометров воды в час.

На сегодняшний день уже пробурены 30 скважин, также ведется подготовка к монтажу первых 30 дождевальных систем.

2,5 тысячи гектаров уже перевели в орошаемые земли

Еще один проект реализует Assem Kaljat.

Компания занимается переработкой сельхозпродукции, внедрением водосберегающих технологий и развитием производственной инфраструктуры.

Предприятие уже преобразовало 2,5 тысячи гектаров пастбищ в орошаемые земли и засеяло территории 12 сортами кукурузы.

В рамках проекта пробурены 59 скважин глубиной до 200 метров, установлены 59 трансформаторов, проложено более 40 километров линий электропередачи и свыше 300 километров магистральных труб капельного орошения.

Дроны, комбайны и экспорт

В хозяйстве используют современную сельхозтехнику, включая тракторы и комбайны Claas и Case, сеялки, дроны-распылители и различное навесное оборудование.

Продукцию поставляют как на внутренний рынок, так и экспортируют в Узбекистан, Иран и Китай.

Основными потребителями являются предприятия по производству крахмала, комбикормовые заводы, птицефабрики и фармацевтические компании.

В районе планируют построить три завода

В перспективе компания намерена реализовать еще несколько промышленных проектов.

Речь идет о строительстве:

- завода по первичной переработке и хранению кукурузы;

- предприятия по выпуску поливинилхлоридных труб;

- производства систем капельного орошения.

Общий объем инвестиций в эти проекты оценивается в 23 млн долларов США.