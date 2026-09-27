Заморозки, грозы и пыльные бури: Казахстан накроет непогода

«Казгидромет» объявил штормовые предупреждения на 27 сентября сразу по всей территории Казахстана. На севере и в центре страны ожидаются ночные заморозки до -3°C, туман и сильный ветер. В отдельных районах Акмолинской, Павлодарской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей температура на поверхности почвы опустится до -2°C.

На юге прогнозируют дожди и грозы. В Шымкенте порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. Пыльные бури ожидаются в отдельных районах Туркестанской и Кызылординской областей. Сильный ветер с порывами до 15–20 м/с также прогнозируется в Жетысу, Карагандинской, Улытауской, Мангистауской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях.

Кроме того, в значительной части страны сохраняется высокая или чрезвычайная пожарная опасность. В частности, чрезвычайный уровень объявлен в Алматы, Шымкенте, Конаеве, Туркестане, Караганде, Жезказгане, Атырау и Кызылорде.