Заморозки, грозы и пыльные бури: Казахстан накроет непогода
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«Казгидромет» объявил штормовые предупреждения на 27 сентября сразу по всей территории Казахстана. На севере и в центре страны ожидаются ночные заморозки до -3°C, туман и сильный ветер. В отдельных районах Акмолинской, Павлодарской, Актюбинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей температура на поверхности почвы опустится до -2°C.
На юге прогнозируют дожди и грозы. В Шымкенте порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. Пыльные бури ожидаются в отдельных районах Туркестанской и Кызылординской областей. Сильный ветер с порывами до 15–20 м/с также прогнозируется в Жетысу, Карагандинской, Улытауской, Мангистауской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях.
Кроме того, в значительной части страны сохраняется высокая или чрезвычайная пожарная опасность. В частности, чрезвычайный уровень объявлен в Алматы, Шымкенте, Конаеве, Туркестане, Караганде, Жезказгане, Атырау и Кызылорде.
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