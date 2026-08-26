Защита требует вернуть дело Мырзуан прокурору: названы серьёзные нарушения

Сторона защиты по уголовному делу Улданы Мырзуан заявила о существенных нарушениях уголовно-процессуального законодательства, которые, по мнению адвокатов, были допущены на стадии досудебного расследования. Защита просит суд вернуть уголовное дело прокурору для устранения нарушений и проведения дополнительного расследования, передает BAQ.kz.

Соответствующее ходатайство было заявлено в суде. Адвокаты ссылаются на статью 323 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, которая предусматривает возможность возврата уголовного дела прокурору, если допущенные нарушения не могут быть устранены самим судом и препятствуют назначению главного судебного разбирательства.

Как заявила сторона защиты, речь идет не только о недостатках в оформлении отдельных документов, но и о необходимости дополнительно исследовать обстоятельства дела, техническую документацию, установить и допросить лиц, ранее отвечавших за состояние здания, а также при необходимости назначить дополнительные судебные экспертизы.

«Указанные нарушения не могут быть устранены исключительно путем исследования уже имеющихся доказательств в судебном заседании, поскольку требуют проведения дополнительного расследования, исследования изначального объема технической и иной документации, установления и допроса лиц, ранее отвечавших за состояние здания, а также назначения дополнительных судебных экспертиз», – заявила сторона защиты.

Защита обратила внимание на сроки работы председателем ОСИ

По материалам дела, на которые ссылается защита, Жубаниязова стала председателем ОСИ только в мае 2025 года. До нее эту должность длительное время занимала другой председатель.

По версии защиты, при передаче дел не был оформлен надлежащий акт приема-передачи документации, а прежний председатель сообщала, что дом находится в хорошем состоянии.

Адвокаты также подчеркнули, что их подзащитная не участвовала в проектировании или строительстве дома, не являлась подрядчиком или представителем технического надзора, не выполняла строительные работы и не принимала объект в эксплуатацию.

Кроме того, по утверждению защиты, у нее нет специальных знаний в области строительства и инженерии. После избрания председателем ОСИ она занималась переоформлением документов и организацией работы объединения.

В связи с этим адвокаты считают необходимым установить, какие лица отвечали за техническое состояние здания до ее избрания председателем ОСИ и какие нарушения могли существовать ранее.

Из свидетеля в подозреваемые

Отдельное внимание в ходатайстве уделено изменению процессуального статуса фигурантки дела.

По словам адвокатов, значительную часть досудебного расследования она проходила в качестве свидетеля и лишь на завершающем этапе была признана подозреваемой. После этого в отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а дело вскоре поступило в суд.

«Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что Жубаниязова на протяжении значительной части досудебного расследования имела процессуальный статус свидетеля, а непосредственно на завершающей стадии расследования была признана подозреваемой», – говорится в позиции защиты.

Адвокаты заявили, что в материалах дела имеются недостатки, связанные с оформлением изменения процессуального статуса, объявлением процессуальных постановлений, проведением допросов, ознакомлением с экспертными заключениями и участием защитника.

По мнению стороны защиты, это не позволяет точно установить, с какого момента их подзащитная фактически стала подвергаться уголовному преследованию и были ли в этот момент обеспечены все предусмотренные законом гарантии права на защиту.

Вопросы к дополнительному допросу

Защита также указала на протокол дополнительного допроса, имеющийся в материалах уголовного дела.

Как заявили адвокаты, из документа, по их мнению, невозможно установить, по какому конкретно процессуальному основанию проводился дополнительный допрос и какие обстоятельства потребовали уточнения ранее данных показаний.

Сторона защиты сослалась на статью 211 УПК, регулирующую порядок дополнительного допроса.

Особое значение этому обстоятельству адвокаты придают с учетом последующего изменения статуса со свидетеля на подозреваемую. Защита считает необходимым установить, в каком именно статусе проводился допрос, какие права были разъяснены и могла ли допрашиваемая полноценно пользоваться юридической помощью.

В протоколах ознакомления с экспертизами не указано время

Еще одна группа доводов касается ознакомления с постановлениями о назначении экспертиз и заключениями экспертов.

По словам защиты, в ряде соответствующих протоколов не указано время ознакомления, а в отдельных документах отсутствует подпись защитника.

Адвокаты сослались на статью 199 УПК, согласно которой в протоколе процессуального действия должны быть указаны место и дата его проведения, а также время начала и окончания с точностью до минуты.

«При отсутствии сведений о времени ознакомления и подписи защитника невозможно достоверно установить, когда именно Жубаниязова была ознакомлена с соответствующими документами, присутствовал ли при этом защитник, были ли разъяснены права, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, и имела ли сторона защиты реальную возможность заявить ходатайства относительно экспертизы», – отметили адвокаты.

В частности, речь идет о возможности поставить дополнительные вопросы экспертам, заявить возражения либо ходатайствовать о дополнительной или повторной экспертизе.

Защита требует установить момент предъявления подозрения

Адвокаты также указали на оформление постановления о признании фигурантки подозреваемой.

По их словам, в документе имеется ее подпись, однако отсутствуют сведения о дате и времени ознакомления с постановлением.

Аналогичные претензии защита предъявила к постановлению о квалификации деяния. Адвокаты сослались на часть 5 статьи 206 УПК, согласно которой объявление такого постановления удостоверяется подписями подозреваемого, защитника и следователя с указанием даты и часа.

Защита считает, что отсутствие этих сведений не может рассматриваться исключительно как технический недостаток.

По мнению адвокатов, суду необходимо установить, когда именно фигурантка дела узнала о сущности подозрения, когда ей сообщили квалификацию деяния, с какого момента защитник получил возможность участвовать в деле и могла ли подозреваемая своевременно воспользоваться предоставленными ей процессуальными правами.

Сторона защиты просит оценить указанные обстоятельства в совокупности и определить, позволяют ли выявленные нарушения рассматривать уголовное дело по существу либо оно должно быть возвращено прокурору в порядке статьи 323 УПК.

Окончательное решение по заявленному ходатайству предстоит принять суду. Изложенные адвокатами доводы являются позицией стороны защиты и на данном этапе не означают установления судом факта процессуальных нарушений.