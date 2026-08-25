Жара в Европе: более 25 тысяч избыточных смертей пришлись на три страны

Не менее 35 тысяч избыточных смертей зафиксировали в Европе этим летом во время четырех последовательных волн экстремальной жары. Более 25 тысяч таких случаев пришлись только на Германию, Францию и Испанию, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Guardian.

Данные пока предварительные. Эксперты ожидают, что после появления полной статистики за август число избыточных смертей может значительно увеличиться.

Больше всего случаев зафиксировали в Германии

Самый высокий показатель среди трех стран зарегистрирован в Германии. По данным Института Роберта Коха, около 14 тысяч смертей в период с 6 апреля по 9 августа могут быть связаны с воздействием высоких температур.

Особенно тяжелой стала неделя с 22 по 28 июня. В этот период температура на десятках метеостанций превышала 40 °C. Тогда было зарегистрировано около 9600 избыточных смертей.

В конце июня температура выше 40 °C была зафиксирована сразу на 46 немецких метеостанциях.

Испания превысила антирекорд 2022 года

В Испании с мая по август с жарой предварительно связывают 4947 смертей.

Этот показатель уже оказался выше уровня 2022 года, когда в стране зарегистрировали 4520 смертей, связанных с высокими температурами.

В течение лета в отдельных районах Испании температура регулярно превышала 42 °C.

Во Франции к концу июля на периоды экстремальной жары пришлось почти 5800 избыточных смертей. Этим летом в стране также был зафиксирован самый жаркий в среднем по территории день за всю историю метеонаблюдений.

Почему точное число жертв жары установить сложно

Специалисты отмечают, что высокая температура далеко не всегда указывается как непосредственная причина смерти. Поэтому для оценки последствий жары используется показатель избыточной смертности – количество смертей сверх уровня, который можно было бы ожидать в обычных условиях.

Жара особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями. Высокая температура может усиливать нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышая риск инфарктов, инсультов и других серьезных осложнений.

Окончательная статистика может появиться только через несколько недель или месяцев после обработки всех данных.

Всемирная организация здравоохранения ранее сообщала, что за последние 20 лет смертность, связанная с жарой, в Европейском регионе выросла более чем на 30%. Среди факторов дальнейшего роста рисков специалисты называют изменение климата и старение населения.

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