Смертельная жара в Европе: кто оказался в группе риска

Экстремальная жара, накрывшая Европу в конце июня, сопровождалась более чем 10 тысячами избыточных смертей, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Данные приводит европейская программа мониторинга смертности EuroMOMO, работающая при поддержке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Всемирной организации здравоохранения.

Подавляющее большинство смертей в этот период пришлось на людей в возрасте 65 лет и старше.

Высокая температура воздуха может привести не только к тепловому удару, но и к обострению сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Наиболее уязвимыми перед такими последствиями остаются пожилые люди.

Специалисты EuroMOMO обобщили статистику 27 европейских стран. При этом данные по каждой стране отдельно не приводятся.

По информации программы, очень высокая избыточная смертность в последнюю неделю июня была зафиксирована только во Франции и Бельгии.

Напомним, Франция, Германия, Италия, Испания и другие европейские страны переживают одну из самых сильных волн жары за всю историю наблюдений. Во многих регионах температура воздуха превышает климатическую норму на 5–12 градусов, а местами поднимается выше 40°C.

Французская метеослужба Météo-France называет происходящее беспрецедентной и продолжительной волной жары и предупреждает, что в ближайшие дни температура вновь может повыситься.

ВОЗ: за четыре года жара унесла более 200 тысяч жизней

По данным Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения, за последние четыре года экстремальная жара стала причиной более 200 тысяч смертей в Европе. В организации считают, что значительную часть этих случаев можно было предотвратить благодаря своевременным предупреждениям и эффективным мерам защиты населения.

Удар по энергосистеме Европы

Экстремальная жара в Европе сказывается не только на здоровье людей, но и на энергетике. Из-за массового использования кондиционеров резко вырос спрос на электроэнергию, что привело к скачку оптовых цен.

Так, в Румынии стоимость электроэнергии на рынке "на сутки вперед" достигла 224 евро за МВт·ч, в Венгрии – 223 евро за МВт·ч. В Германии вечерние цены за неделю выросли более чем в три раза – примерно со 160 до 566 евро за МВт·ч. Одновременно из-за перегрева воды в реках несколько атомных электростанций во Франции, Венгрии и Швейцарии были вынуждены сократить выработку электроэнергии или ограничить работу систем охлаждения, что дополнительно усилило дефицит мощностей.