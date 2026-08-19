Жара растопила снег: последний крупный летний горнолыжный курорт Европы закрылся

Аномальная жара в Европе добралась до горнолыжных курортов. Из-за быстрого таяния снега и льда прекратил работу летний курорт на леднике Стельвио в итальянских Альпах, сообщает Bild.

Обычно на перевале Стельвио катаются на лыжах с мая по ноябрь. Однако в этом году высокие температуры и отсутствие ночных заморозков сделали дальнейшую работу трасс небезопасной.

Снег практически не успевает замерзнуть за ночь, а ситуацию дополнительно осложняют сильные грозы. Закрытие курорта назвали «болезненным, но необходимым решением».

Проблема затронула и соседнюю Швейцарию. В конце июля летнее катание приостановили в Церматте, а в начале августа закрылся Саас-Фе.

Необычно тепло сейчас даже высоко в Альпах. По данным ANSA, в середине августа на леднике Форни на высоте более 2 тыс. метров температура достигала +17 градусов, а на перевале Маринелли на высоте около 3 тыс. метров – +9 градусов.

На Стельвио обычно доступно более 20 километров трасс между перевалом на высоте 2758 метров и горой Монте-Кристалло высотой 3450 метров. Курорт также используется профессиональными лыжниками для подготовки к зимнему сезону.

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