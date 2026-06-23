Жара вздула трассу: на дороге к границе Узбекистана деформировалось покрытие

На трассе Шымкент – граница Узбекистана дорожные службы устраняют дефект цементобетонного покрытия, который, по предварительным данным, возник из-за аномальной жары. Как сообщили в АО «НК «ҚазАвтоЖол», 23 июня в Туркестанской области температура воздуха достигла +40 градусов. Во время патрулирования сотрудники дорожных эксплуатационных участков обнаружили деформацию покрытия на 712-м километре автодороги республиканского значения KZ13-03 «Шымкент – граница Республики Узбекистан (пункт пропуска «Жибек жолы»)».

По предварительной версии, причиной стало резкое повышение температуры. В условиях экстремальной жары цементобетонные плиты расширяются, что может приводить к локальным деформациям дорожного полотна. После обнаружения дефекта на участке оперативно установили временные дорожные знаки и приступили к ремонтно-восстановительным работам. На месте задействованы пять единиц спецтехники и 13 рабочих.

В «ҚазАвтоЖоле» заверили, что принимают меры для скорейшего восстановления покрытия и обеспечения безопасного проезда транспорта. Водителей просят соблюдать требования временных знаков, снижать скорость и быть внимательными в зоне проведения работ.