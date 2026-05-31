Жительница Актобе получила инвалидность после падения с лошади на базе отдыха

В Актобе суд рассмотрел дело о тяжелом несчастном случае, произошедшем на одной из местных баз отдыха, где посетителям предоставлялись конные прогулки.

Во время одной из таких прогулок жительница города упала с лошади и получила серьезные травмы. Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение, где ей оказали помощь. В дальнейшем женщина перенесла несколько операций, а по итогам лечения ей была присвоена II группа инвалидности.

Считая, что причиной произошедшего стало отсутствие надлежащих мер безопасности со стороны базы отдыха, пострадавшая обратилась в суд с иском о возмещении морального и материального ущерба.

Гражданский суд №3 города Актобе установил, что услуга конной прогулки предоставлялась без достаточного обеспечения техники безопасности, что и привело к тяжелым последствиям.

По итогам разбирательства суд удовлетворил иск частично и обязал ответчика выплатить пострадавшей 10 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда и 2 миллиона 270 тысяч тенге материального ущерба.