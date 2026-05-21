Жительницу Астаны осудили за мошенничество с обещаниями гражданства США

В Астане суд вынес приговор женщине, обвиняемой в крупном мошенничестве под предлогом оказания миграционных и визовых услуг.

По данным следствия, подсудимая действовала через два ТОО и обещала клиентам помощь в получении виз в США, Великобританию и страны Шенгенской зоны, а также содействие в оформлении американского гражданства. Для этого она заключала фиктивные договоры и использовала расписки и переписку в мессенджерах.

Суд установил 124 эпизода мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 896 миллионов тенге.

Во время разбирательства женщина частично признала вину и выразила раскаяние. Государственный обвинитель просил назначить реальный срок лишения свободы.

В итоге суд приговорил подсудимую к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Кроме того, ей запретили в течение пяти лет заниматься деятельностью в сфере туризма и миграционных услуг.

Приговор пока не вступил в законную силу.