По данным Национального банка Казахстана, на 16 апреля стоимость одного грамма золота составила 73 133,53 тенге, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По сравнению с предыдущей неделей драгоценный металл заметно подорожал. Ранее цена составляла 69 306,80 тенге.

Рост стоимости отражает продолжающуюся волатильность на рынке драгоценных металлов и повышенный спрос на защитные активы.