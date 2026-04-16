Золото подорожало в Казахстане: свежие данные Нацбанка

За неделю драгоценный металл подорожал на 3 826,73 тенге.

Сегодня 2026, 11:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
61
Фото: Freepik.com

По данным Национального банка Казахстана, на 16 апреля стоимость одного грамма золота составила 73 133,53 тенге, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По сравнению с предыдущей неделей драгоценный металл заметно подорожал. Ранее цена составляла 69 306,80 тенге.

Источник фото: Нацбанк РК

Рост стоимости отражает продолжающуюся волатильность на рынке драгоценных металлов и повышенный спрос на защитные активы.

Самое читаемое

Наверх