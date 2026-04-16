Золото подорожало в Казахстане: свежие данные Нацбанка
За неделю драгоценный металл подорожал на 3 826,73 тенге.
Сегодня 2026, 11:43
61Фото: Freepik.com
По данным Национального банка Казахстана, на 16 апреля стоимость одного грамма золота составила 73 133,53 тенге, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По сравнению с предыдущей неделей драгоценный металл заметно подорожал. Ранее цена составляла 69 306,80 тенге.
Источник фото: Нацбанк РК
Рост стоимости отражает продолжающуюся волатильность на рынке драгоценных металлов и повышенный спрос на защитные активы.
