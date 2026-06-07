1 139 кубометров мусора вывезли во время субботника в Алматы
В Алматы провели масштабную экоакцию.
Сегодня 2026, 08:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 08:09Сегодня 2026, 08:09
154Фото: Pixabay.com
В Алматы прошёл общегородской субботник ко Дню охраны окружающей среды и Дню эколога.
В рамках экологической акции субботники прошли на 12 локациях во всех 8 районах города.
В мероприятии приняли участие более 7 100 человек, было задействовано 153 единицы спецтехники.
По итогам работ вывезено 1 139 кубометров мусора и отходов.
Уборка проводилась на берегах рек Үлкен Алматы, Каргалы, Кіші Алматы, Жарбулак, Аксай и Карасу, а также в парках, общественных пространствах и на других городских территориях.
Акция прошла в честь Международного дня охраны окружающей среды и Дня эколога, объединив тысячи жителей вокруг общей цели — сделать Алматы чище, зеленее и комфортнее для жизни.
Самое читаемое
- Путин прокомментировал конфликт между США и Ираном
- В Усть-Каменогорске возле торгового дома нашли тело женщины
- В Англии учителя навсегда отстранили от работы после скандала с ученицами
- Повышение порогов достаточности в ЕНПФ защитит будущие пенсии — мнение аналитика
- Авторов скандального видео из общественного туалета привлекли к ответственности в Астане