1 139 кубометров мусора вывезли во время субботника в Алматы

В Алматы прошёл общегородской субботник ко Дню охраны окружающей среды и Дню эколога.

В рамках экологической акции субботники прошли на 12 локациях во всех 8 районах города.

В мероприятии приняли участие более 7 100 человек, было задействовано 153 единицы спецтехники.

По итогам работ вывезено 1 139 кубометров мусора и отходов.

Уборка проводилась на берегах рек Үлкен Алматы, Каргалы, Кіші Алматы, Жарбулак, Аксай и Карасу, а также в парках, общественных пространствах и на других городских территориях.

Акция прошла в честь Международного дня охраны окружающей среды и Дня эколога, объединив тысячи жителей вокруг общей цели — сделать Алматы чище, зеленее и комфортнее для жизни.