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Знаменитый дом с муралом в Астане находится в аварийном состоянии

С какими проблемами приходится мириться его жителям?

21 Июля 2026, 15:32
АВТОР
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BAQ.kz AI 21 Июля 2026, 15:32
21 Июля 2026, 15:32
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Фото: BAQ.kz AI

В очередном выпуске программы "Это вам не Лондон" отправляемся в пятиэтажку, на которой красуется любимый многими в Астане мурал Алии Молдагуловой. Оказалось, дом признан аварийным и его скоро снесут. Что скрывается в его подъездах? Как будущее здания воспринимают сами жители? И почему там до сих пор можно купить квартиру? 

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