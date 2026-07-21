Знаменитый дом с муралом в Астане находится в аварийном состоянии

В очередном выпуске программы "Это вам не Лондон" отправляемся в пятиэтажку, на которой красуется любимый многими в Астане мурал Алии Молдагуловой. Оказалось, дом признан аварийным и его скоро снесут. Что скрывается в его подъездах? Как будущее здания воспринимают сами жители? И почему там до сих пор можно купить квартиру?