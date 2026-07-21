Казахстан лидирует в Центральной Азии по трансплантологии, но потребность остается высокой

Казахстан занимает лидирующие позиции в Центральной Азии в сфере трансплантологии, однако количество проводимых операций пока покрывает лишь небольшую часть потребности пациентов. Об этом на премьере документального фильма «4739» рассказал известный казахстанский кардиохирург, доктор медицинских наук, профессор Юрий Пя, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам специалиста, выход фильма, посвященного теме донорства и трансплантации органов, особенно важен для информирования общества и пациентов, которые нуждаются в подобных операциях.

«Самое главное, что очень позитивно, что такой фильм вышел. Это важно для того, чтобы информацию получили все люди, особенно люди, которые нуждаются в такой процедуре, как трансплантация органов», – сказал Юрий Пя.

Он отметил, что потребность существует не только в пересадке сердца и легких, но также печени, почек и других органов.

Говоря о развитии трансплантологии, кардиохирург подчеркнул, что Казахстан сегодня является лидером в Центральной Азии.

«С одной стороны, мы можем гордиться, что в Центральной Азии мы лидируем. Но с другой стороны, конечно, жаль, что другие республики пока еще не присоединились к этому процессу, поскольку пациенты такие есть везде», – отметил он.

Одним из ключевых вопросов, по словам специалиста, остается донорство. Его можно разделить на прижизненное, когда человек может стать донором почки, части печени или легкого, и посмертное донорство.

При этом именно вопрос посмертного донорства остается наиболее актуальным.

«К сожалению, до сегодняшнего дня, от начала первой трансплантации сердца, которая возможна только при посмертном донорстве, прошло уже 14 лет. Вот 8 августа будет ровно 14 лет, и на сегодняшний день мы выполнили чуть более 100 трансплантаций сердца. С одной стороны, конечно, за всем этим стоят люди, с другой стороны, это очень маленькая часть от потребностей», – сказал Юрий Пя.

По мнению кардиохирурга, для изменения ситуации прежде всего необходимо менять отношение общества к донорству.

«Первое – это должно измениться сознание людей. И вот как раз такие мероприятия, я думаю, хоть по крупицам, но шаг за шагом будут менять сознание людей в сторону позитива», – подчеркнул он.

Документальный фильм «4739» посвящен судьбам казахстанцев, ожидающих трансплантации органов, а также вопросам развития донорства в стране.

Премьера фильма состоится 24 июля на телеканале 24 в 19:30.