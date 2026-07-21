Кухня в багажнике: жительница Абайской области каждый день привозит горячие обеды огнеборцам

Лесной пожар в Абайской области локализовали, но ещё не ликвидировали. Пока огнеборцы в Камышинском лесничестве тушат тлеющие корни и подстилку, местная жительница сама приезжает к ним с горячей едой и чаем. Она кормит тех, кто не успел добраться до полевой кухни. В багажнике её машины - походный столик, кастрюли и продукты. Корреспондент BAQ.KZ о том, как после стихии 2023 года жители снова помогают тем, кто защищает лес от огня.

16 июля около 9 часов утра в Камышинском лесничестве резервата «Семей Орманы» вспыхнул пожар. Из-за жары и сильного ветра его тушили больше суток. И только 18 июля объявили о локализации. Это означает, что огонь уже не распространяется дальше, но ещё до конца не потушен. До полной ликвидации огня в лесу дежурят десятки лесников. Интересно, что этот случай произошёл рядом с очагом катастрофического пожара 2023 года, который начался в Батпаевском лесничестве.

Где-то ещё тлеет подстилка. Где-то огонь ушёл в корни или дымится ствол. Лесники закапывают и заливают очаги, выходят отдохнуть на кромку, а потом снова заходят в лес.

В эти дни пожар тушили сотни людей - это лесники и спасатели из нескольких областей. Сейчас осталось несколько десятков сотрудников природного резервата «Семей Орманы». Для них работает штаб, техника, вода и полевая кухня. Но иногда до этой кухни не получается добраться. Тогда в лес приезжает Лариса Ляпунова из села Камышинка.

Фото Лариса Ляпунова.

У неё нет оборудования для готовки, большой палатки или команды поваров. Но есть автомобиль, походный столик и большой багажник. В нём она раскладывает еду, которой хватает на тех, кто в этот день не успел отлучиться с места тушения.

«Бывает, что мы не успеваем покушать на полевой кухне, и тогда кухня приезжает к нам», - говорят химбойцы резервата.

Штаб пожаротушения находится в другой части села Камышинка. Для тех, кто работает в лесу, дорога туда и обратно означает потерю времени. А когда пожар ещё не ликвидирован, время - это главный ресурс. Поэтому Лариса решила сама ездить туда, где работали лесники.

В первый день она организовала эту маленькую кухню одна. Потом к ней присоединились волонтёры организации Лидер КЗ. Она тоже является частью этой команды. После локализации пожара она справляется сама. На протяжении всей недели ей помогают её племянники Николай, Захар, Денис, Виктор, Азамат, Артём, Никита и две Маши.

«Ребята увидели, что помогать нужно не ради благодарности и награды, а просто так. Им было приятно и интересно. Наши будущие волонтёры», - говорит Лариса Ляпунова.

Еду она готовит на общей кухне, используя продукты штаба. Солонину привозит из дома. Сладости и бауырсаки покупает сама в местном магазине.

В первый день Лариса Ляпунова приготовила еду примерно для 40 человек. В другие дни кормила от 10 до 40 лесников. Обед и ужин всегда по расписанию. На столе бывали сырне, плов, рагу, гречка с мясом. Кроме того, привозила пирожки, бауырсаки, хлеб, печенье, пряники и конфеты. Чай с племянниками разливали на месте, воду замораживали в бутылках и привозили в жару ледяную свежесть. После трапез Лариса мыла посуду прямо возле машины.

Фото Лариса Ляпунова

«У меня в машине походный столик и большой багажник. Прямо в багажнике я раскладываю порции, ребята кушают, потом сразу посуду мою. На первый взгляд, это просто еда. Но в лесу, где люди часами работают у огня, тарелка супа или плов - это уже не просто обед. Это возможность остановиться на несколько минут, восстановить силы и снова идти туда, где горит наш лес», - говорит наша собеседница.

Лариса помнит большой пожар. В 2023 году огонь уничтожил в Абайской области 63 тысячи гектаров леса. Погибли 15 человек. Для жителей региона это не просто цифры из официальных сводок, а память, которая до сих пор не отпустила.

Фото Лариса Ляпунова

Поэтому, когда 16 июля в Камышинском лесничестве снова вспыхнул пожар, Лариса Ляпунова первым делом отправилась на кромку леса и поговорила с огнеборцами.

«В 2023 году мы всё это проходили. Тогда пожар не могли потушить неделю. Я знаю, что многие ребята тогда оставались голодными. Поэтому, когда неделю назад я с племянниками приехала сюда, то убедилась, что лесникам нужна помощь. Я спрашивала, что вам нужно, они говорили: «Мы хотим есть», - вспоминает Лариса Ляпунова.

Фото Лариса Ляпунова.

Во время последнего пожара в Камышинском лесничестве огнеборцев кормили также на полевой кухне и в местной мечети. В первый день из деревни эвакуировали часть жителей, дома которых были ближе всего к огню. Сейчас на месте пожара ещё продолжают тлеть отдельные очаги. Огонь уходит в корни, стволы и лесную подстилку. Участки приходится притушивать, закапывать и проверять снова. По данным природного резервата «Семей Орманы» на дотушивании в Камышинском лесничестве работает 29 человек и 11 единиц техники.