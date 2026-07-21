В Павлодарской области после урагана сняли загадочную воронку в небе

Павлодарскую область, где второй день бушует непогода, накрыла новая аномалия. После крупного града и разрушительного урагана жители региона сняли на видео огромную темную воронку, похожую на торнадо. Кадры, которые распространяются в социальных сетях, по словам очевидцев, были сняты возле села Конырозек (бывшая Павловка).

На видео видно высокую темную воронку, соединяющую облака с землей. Официально информация о том, что на кадрах действительно запечатлен торнадо, пока не подтверждена. Тем не менее пользователи соцсетей называют необычное атмосферное явление именно так. Тем временем в самом Конырозеке сильный ветер повредил крыши и ограждения частных домов, повалил деревья и оставил часть жителей без электроснабжения.

По данным местных властей, погибших и пострадавших нет. Специалисты продолжают оценивать причиненный стихией ущерб. Накануне особенно сильно пострадало село Кудайколь. Ураган повредил сотни домов, автомобили и линии электропередачи, десятки семей остались без света и воды. За медицинской помощью обратились пять человек, в том числе дети.

В акимате Экибастуза сообщили, что аварийные службы продолжают восстановительные работы. После оценки ущерба комиссия по чрезвычайным ситуациям рассмотрит вопрос о выплате компенсаций пострадавшим.