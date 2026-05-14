Сенатор потребовал вернуть остановки поездов для жителей отдалённых сёл Мангистау

Сенатор Бекбол Орынбасаров поднял проблему транспортной изоляции жителей отдалённых сёл Сам, Турыш и Ногайты Бейнеуского района Мангистауской области, передает BAQ.KZ.

В своём депутатском запросе он заявил, что более 10 лет для свыше 1 500 сельчан железная дорога оставалась единственным стабильным способом добраться до Бейнеу и Актау, особенно в зимний период. Однако с апреля 2026 года часть поездов перестала делать остановки на станциях Сам и Турыш, что значительно осложнило передвижение жителей. По словам сенатора, люди массово обращаются с просьбой восстановить посадку и высадку пассажиров на этих станциях.

«Вопрос транспортной доступности остаётся не до конца решённым. Согласно ответу АО "Пассажирские перевозки", остановки на станциях Сам и Турыш для других значимых маршрутов пока не предусмотрены. Данная ситуация объясняется мерами оптимизации и низким пассажиропотоком. Между тем жители сёл, расположенных в 100 километрах от районного центра и в 600 километрах от областного центра, продолжают сталкиваться с серьёзными трудностями», – отметил Бекбол Орынбасаров.

Сенатор напомнил, что ранее аналогичная проблема по маршруту «Мангистау – Алматы» уже была решена после депутатского запроса.

Что предлагает сенатор

В связи с этим Бекбол Орынбасаров предложил поручить Министерству транспорта проработать вопрос введения двух-трёхминутной остановки поезда №079/080 «Караганды – Мангистау» на станциях Сам и Турыш.

Кроме того, депутат считает необходимым рассмотреть возможность остановки на этих станциях недавно запущенного скоростного поезда «Жезказган – Мангистау».