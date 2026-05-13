Квартет подозреваемых в терроризме возвращен в Казахстан
Их доставили под конвоем.
Сегодня 2026, 10:35
104Фото: кадр из видео
Комитет национальной безопасности совместно с компетентными органами других стран провёл операцию по возвращению в страну четырёх граждан, находившихся в международном розыске, передает BAQ.kz.
По данным КНБ, 7 и 12 мая подозреваемых доставили в страну из-за рубежа под конвоем спецподразделения. Все они, как утверждается, подозреваются в причастности к террористическим преступлениям.
Известно, что эти граждане длительное время скрывались за пределами Казахстана. Их задержание стало возможным в результате международного взаимодействия и ориентировок, направленных казахстанскими спецслужбами.
