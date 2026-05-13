Квартет подозреваемых в терроризме возвращен в Казахстан

Их доставили под конвоем.

Сегодня 2026, 10:35
Фото: кадр из видео

Комитет национальной безопасности совместно с компетентными органами других стран провёл операцию по возвращению в страну четырёх граждан, находившихся в международном розыске, передает BAQ.kz.

По данным КНБ, 7 и 12 мая подозреваемых доставили в страну из-за рубежа под конвоем спецподразделения. Все они, как утверждается, подозреваются в причастности к террористическим преступлениям.

Известно, что эти граждане длительное время скрывались за пределами Казахстана. Их задержание стало возможным в результате международного взаимодействия и ориентировок, направленных казахстанскими спецслужбами.

Иная информация не разглашается в соответствии с законодательством.

Ранее подозреваемого во взяточничестве экстрадировали из Грузии в Казахстан.
 
 
