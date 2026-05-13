Депутаты предложили строить дороги без асфальта

Депутаты направили запрос с предложением пересмотреть подход к строительству сельских дорог и внедрить более дешевые и технологичные решения, передает BAQ.kz.

В депутатском запросе фракции Народная партия Казахстана отмечается, что несмотря на развитие республиканских трасс, дороги к отдаленным селам и фермерским хозяйствам остаются проблемой.

"Заасфальтировать все сельские дороги в Казахстане экономически невозможно, но оставлять населенные пункты без связи - недопустимо", - отмечается в депутатском запросе.

Депутаты обратили внимание на альтернативную технологию строительства дорог без асфальта - с использованием цемента и местных природных материалов, таких как грунт, песок и щебень.

По их данным, такие дороги обходятся в 6–8 раз дешевле, устойчивы к перепадам температур и нагрузкам, а также могут быстро возводиться.

В запросе подчеркивается, что подобные решения уже активно применяются в ряде стран. В частности, в США используются цементно-грунтовые основания, в Германии до 70% полевых дорог выполнены с применением минерального бетона, а в Китае широко применяются грунтоцементные смеси.

"Переход на более дешевые и технологичные методы строительства - это не удешевление, а осознанный инженерный выбор страны с огромной территорией", - считают депутаты.

Депутаты считают, что Казахстан располагает всеми необходимыми ресурсами для внедрения этой практики - от сырьевой базы до кадров.

В связи с этим предложено актуализировать нормативную базу, разработать типовые проекты сельских дорог, запустить пилотные проекты в регионах и в дальнейшем создать отдельную программу развития сельских дорог.

По мнению авторов запроса, переход на такие технологии позволит обеспечить доступность населенных пунктов без чрезмерной нагрузки на бюджет.

