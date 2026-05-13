Связь и интернет в Казахстане ждут масштабные изменения

В Мажилисе рассматривают законопроект о развитии телекоммуникаций и центров обработки данных, передает BAQ.KZ.

Как сообщил заместитель Премьер-Министра – Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, документ включает 116 поправок. Они направлены на улучшение качества связи, развитие инфраструктуры и защиту от мошенников.

Что изменится для пользователей

По первому блоку предлагается ввести бесплатный доступ к ключевым сервисам, таким как eGov, e-Otinish и Aitu. Пользоваться ими можно будет даже при нулевом балансе.

Операторы связи будут обязаны публиковать полную информацию о тарифах, условиях подключения и своей инфраструктуре.

Также планируется ограничить ввоз усилителей сигнала - их смогут закупать только операторы, чтобы избежать помех в сети.

Новые технологии и интернет

Для ускорения развития интернета упростят выделение земли под объекты связи. Это позволит быстрее подключать села, отдаленные и туристические зоны. Кроме того, служба 112 сможет точнее определять местоположение при чрезвычайных ситуациях.

Второй блок направлен на развитие новых технологий. Будут созданы условия для Интернета вещей, спутниковой связи, виртуальных операторов и беспроводного интернета. Это особенно важно для труднодоступных регионов.

Также Казахстан сможет свободно пропускать международный интернет-трафик, что усилит его роль как цифрового хаба.

Как усилят безопасность

Третий блок касается безопасности. Дата-центры планируют признать стратегическими объектами, чтобы усилить защиту данных и цифровой инфраструктуры.

Для борьбы с телефонным мошенничеством введут маркировку звонков от компаний - пользователи смогут видеть, кто им звонит.

Кроме того, усилят регистрацию мобильных устройств, чтобы сократить оборот нелегальных телефонов и снизить риски мошенничества.