Для строительства ЛРТ до Косшы могут использовать смешанное финансирование
Проект, скорее всего, будет дорогостоящим и финансировать его исключительно за счет бюджета будет затруднительно
Министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса рассказал о финансировании строительства ЛРТ по направлению к Косшы, передает BAQ.KZ.
Он отметил, что не видел проект и не знает его точной стоимости. При этом он добавил, что проект, скорее всего, будет дорогостоящим и финансировать его исключительно за счет бюджета будет затруднительно.
"Поэтому, думаю, это будет все-таки смешанное финансирование", - выразил мнение Жумангарин.
Он также добавил, что подобные проекты достаточно хорошо воспринимаются международными финансовыми организациями и партнерами.
По мнению Жумангарина, можно организовать финансирование из источников международных финансовых организаций, если проект позволит обслуживать кредит.
Он также отметил, что владеет информацией только об одной ветки ЛРТ, которая будет идти в центр Косшы.
Все, что нужно знать пассажирам об ЛРТ в материале корреспондента BAQ.KZ.
