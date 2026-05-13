Для строительства ЛРТ до Косшы могут использовать смешанное финансирование

Министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса рассказал о финансировании строительства ЛРТ по направлению к Косшы, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что не видел проект и не знает его точной стоимости. При этом он добавил, что проект, скорее всего, будет дорогостоящим и финансировать его исключительно за счет бюджета будет затруднительно.

"Поэтому, думаю, это будет все-таки смешанное финансирование", - выразил мнение Жумангарин.

Он также добавил, что подобные проекты достаточно хорошо воспринимаются международными финансовыми организациями и партнерами.

По мнению Жумангарина, можно организовать финансирование из источников международных финансовых организаций, если проект позволит обслуживать кредит.

Он также отметил, что владеет информацией только об одной ветки ЛРТ, которая будет идти в центр Косшы.

