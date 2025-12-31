2025 год стал для Актюбинской области временем активного развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы. Об этом на аппаратном совещании сообщил аким области Асхат Шахаров, подводя итоги уходящего года и обозначая ключевые задачи на 2026-й, передаёт BAQ.KZ.

По словам акима, регион продолжает демонстрировать устойчивый рост, экономический показатель составил 103,8%. При этом в области активно внедряются новые механизмы привлечения инвестиций.

"За год реализованы 10 крупных проектов на сумму 185,6 миллиардов тенге, созданы особая экономическая зона "Актобе" и индустриальная зона "Хромтау". Международный инвестиционный форум "AQTOBE INVESTMENT FORUM 2025" стал площадкой для диалога с 20 странами и более 40 зарубежными компаниями. По итогам форума подписаны 17 меморандумов и соглашений на общую сумму 448 миллиардов тенге", - отметил Асхат Шахаров.

По итогам года сельское хозяйство региона также показало высокие результаты. На субсидии было выделено 16,8 млрд тенге, произведено продукции более чем на 400 млрд. Поголовье скота увеличилось на 7%, а в коневодстве рост составил 13%. Активность сельского населения подтверждает и проект "Ауыл аманаты", за год профинансировано около 3 тысяч проектов на 16,9 млрд тенге.

"Эти цифры – не только показатели роста, но и отражение того, как государственные программы помогают людям развивать собственный бизнес и улучшать качество жизни в селах", - подчеркнул аким.

В дорожной сфере реализовано 200 проектов на 118,8 млрд тенге, обновлено почти 600 км дорожного покрытия. Особое значение имел долгожданный проект "Актобе – Улгайсын": первые 28 км дороги уже сданы, а ремонт трассы "Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз" продолжается.

Трехлетний план газификации выполнен за один год. Газ проведен в 31 село, в результате уровень обеспечения населения голубым топливом составил 97%. Питьевой водой теперь пользуются 927 тысяч человек, это почти 100% населения региона.

Решение проблемы дефицита школ и детских садов стало приоритетом. В 2025 году построено 28 школ на 12 950 мест, введены в эксплуатацию 18 новых учебных заведений, в том числе 12 в рамках национального проекта "Келешек мектептері". Уровень охвата детей дошкольного возраста достиг 95,2%.

Медицинская инфраструктура сельских районов также укреплена. Завершено строительство 29 медпунктов и амбулаторий, что обеспечило качественное обслуживание для 17 тысяч жителей. Открытие Ситуационного центра с внедрением телемедицины и системой PACS позволило пациентам из отдаленных районов получать дистанционно консультации и обследования на современном уровне.