Как изменится железнодорожный вокзал в Актобе после ремонта

Проект предусматривает комплексную модернизацию здания вокзала и прилегающей территории. В рамках реконструкции обновляются фасад, инженерные коммуникации, проводится капитальный ремонт общего зала и административных помещений.

Согласно дизайн-проекту, в главном зале появятся новые эскалаторы и панорамный лифт для маломобильных граждан. Также будут полностью обновлены кассовые зоны, оборудованы современный коворкинг-центр и детская игровая площадка. Значительные изменения коснутся и зала ожидания, который станет более комфортным для пассажиров.

Особое внимание уделено санитарным условиям. Ранее общественный туалет, расположенный в подвальном помещении, вызывал жалобы из-за отсутствия вентиляции и скопления неприятных запахов. В ходе реконструкции здесь полностью обновили систему вентиляции и кондиционирования, провели ремонт санузлов и оборудовали новые душевые кабины в мужском и женском отделениях.

В модернизацию вокзала также включена установка современного досмотрового оборудования и камер с функцией распознавания лиц. Полностью обновляется система видеонаблюдения, что позволит повысить уровень безопасности на объекте.

Проектом предусмотрена и реконструкция перрона. Здесь заменят асфальтобетонное покрытие, проведут благоустройство территории и озеленение прилегающей зоны.

По словам представителей подрядной организации, на сегодняшний день все строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком и планом проекта.

Ход строительных работ проинспектировал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбек Кайер.