Президент Токаев провел телефонные переговоры с лидерами ряда государств

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По информации Акорды, руководители зарубежных государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.

Также собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня.