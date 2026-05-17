Президент Токаев провел телефонные переговоры с лидерами ряда государств
Сегодня 2026, 17:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 17:16Сегодня 2026, 17:16
188
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонные разговоры с Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
По информации Акорды, руководители зарубежных государств поздравили Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.
Также собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня.