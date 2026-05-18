Работодатели начнут платить больше: как изменится пенсионная система
В стране продолжается реформа пенсионной системы. Один из ключевых элементов - обязательные взносы работодателей, которые будут поэтапно увеличиваться.
Работодатели становятся участниками пенсионной системы
В Казахстане усиливается роль работодателей в формировании будущих пенсий граждан. Речь идет об обязательных пенсионных взносах работодателя (ОПВР), которые перечисляются за счет средств компании, а не самого сотрудника.
Новый механизм распространяется на работников, родившихся в 1975 году и позже.
Система была запущена с 2024 года со ставкой 1,5% от дохода. В дальнейшем она будет поэтапно увеличиваться:
- в 2026 году - до 3,5%;
- к 2028 году - до 5%.
Таким образом, пенсионная нагрузка постепенно перераспределяется между государством, бизнесом и самими гражданами.
Зачем меняют систему
Эксперты связывают изменения с трансформацией всей пенсионной модели.
Доля солидарной системы, при которой выплаты финансируются за счет текущих поступлений, постепенно сокращается. На ее место приходит более устойчивая накопительная модель.
Новые взносы работодателей должны:
- компенсировать утраченный доход после выхода на пенсию;
- повысить уровень пенсионного обеспечения;
- сделать систему более сбалансированной и устойчивой.
Ожидается, что это позволит в будущем обеспечить более высокий уровень выплат для граждан.
Напомним, сенаторы одобрили поправки в трудовое законодательство, направленные на защиту прав работников, повышение безопасности труда и развитие социального партнерства.
Отпуск для медосмотра
Еще одно из нововведений - обязательство работодателей отпускать сотрудников на медицинские скрининги. При этом за работником сохраняется рабочее место и средняя заработная плата.
Если работодатель откажет в предоставлении такого времени, ему грозит ответственность.
Также вводится цифровой механизм: медицинские организации будут уведомлять работодателей о необходимости прохождения скрининга их сотрудниками.
Защита частной жизни и отчет о выполнении обязательств
Поправки предусматривают и другие изменения. В частности, усиливается система социального партнерства - стороны трудовых отношений должны будут регулярно отчитываться о выполнении соглашений.
Дополнительно расширяются права работников. В законе закрепляются нормы о защите частной жизни, а также уважении чести и достоинства на рабочем месте.
Безопасность
Кроме того, работодателей обяжут обеспечивать безопасные условия труда, а технические инспекторы получат больше полномочий для контроля внутри предприятий.
Принятые меры направлены на повышение социальной защиты работников и прозрачности трудовых отношений.
Пенсионные накопления казахстанцев растут
На фоне реформ фиксируется устойчивый рост накоплений казахстанцев.
По данным аналитиков, на начало марта 2026 года общий объем пенсионных накоплений приблизился к 27 трлн тенге, увеличившись за год на 18,5%. Основную часть - более 25 трлн тенге - составляют обязательные взносы.
Новый механизм с участием работодателей также набирает обороты. Объем накоплений по ОПВР уже достиг 879,18 млрд тенге, увеличившись почти в три раза за год. Системой охвачены более 5,5 млн человек.
Рост обеспечивается за счет увеличения доходов населения, расширения официальной занятости и снижения теневой экономики.
Значительную роль играет инвестиционный доход: только за первые два месяца 2026 года он составил более 523 млрд тенге.
Эксперты отмечают, что такая динамика указывает на постепенное укрепление пенсионной системы.
Что еще предлагали изменить в пенсионной системе
В то же время в Казахстане продолжается обсуждение дальнейших изменений пенсионной модели. Депутат Сената Амангельды Нугманов предложил пересмотреть действующую систему и постепенно перейти от возрастного принципа назначения пенсий к модели, основанной на трудовом стаже.
Соответствующий запрос направлен в Правительство.
По его словам, действующая система требует обновления с учетом современных экономических условий и ситуации на рынке труда.
"Реализация конституционных прав граждан на труд и социальное обеспечение предполагает приведение действующей пенсионной системы в соответствие с реальной продолжительностью трудовой активности населения. В этой связи представляется обоснованным рассмотреть поэтапный переход от преимущественно возрастной модели назначения пенсии к модели, основанной на трудовом стаже", - отметил сенатор.
Он также подчеркнул, что подобный подход уже применяется в Казахстане для отдельных категорий - военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
