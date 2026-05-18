Работодатели начнут платить больше: как изменится пенсионная система

В Казахстане растет роль работодателей в формировании будущих пенсий граждан. Как сообщили специалисты, одним из ключевых инструментов становится система обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), передает BAQ.kz.

Работодатели становятся участниками пенсионной системы

В Казахстане усиливается роль работодателей в формировании будущих пенсий граждан. Речь идет об обязательных пенсионных взносах работодателя (ОПВР), которые перечисляются за счет средств компании, а не самого сотрудника.

Новый механизм распространяется на работников, родившихся в 1975 году и позже.

Система была запущена с 2024 года со ставкой 1,5% от дохода. В дальнейшем она будет поэтапно увеличиваться:

в 2026 году - до 3,5%;

к 2028 году - до 5%.

Таким образом, пенсионная нагрузка постепенно перераспределяется между государством, бизнесом и самими гражданами.

Зачем меняют систему

Эксперты связывают изменения с трансформацией всей пенсионной модели.

Доля солидарной системы, при которой выплаты финансируются за счет текущих поступлений, постепенно сокращается. На ее место приходит более устойчивая накопительная модель.

Новые взносы работодателей должны:

компенсировать утраченный доход после выхода на пенсию;

повысить уровень пенсионного обеспечения;

сделать систему более сбалансированной и устойчивой.

Ожидается, что это позволит в будущем обеспечить более высокий уровень выплат для граждан.

Напомним, сенаторы одобрили поправки в трудовое законодательство, направленные на защиту прав работников, повышение безопасности труда и развитие социального партнерства. Отпуск для медосмотра Еще одно из нововведений - обязательство работодателей отпускать сотрудников на медицинские скрининги. При этом за работником сохраняется рабочее место и средняя заработная плата. Если работодатель откажет в предоставлении такого времени, ему грозит ответственность. Также вводится цифровой механизм: медицинские организации будут уведомлять работодателей о необходимости прохождения скрининга их сотрудниками. Защита частной жизни и отчет о выполнении обязательств Поправки предусматривают и другие изменения. В частности, усиливается система социального партнерства - стороны трудовых отношений должны будут регулярно отчитываться о выполнении соглашений. Дополнительно расширяются права работников. В законе закрепляются нормы о защите частной жизни, а также уважении чести и достоинства на рабочем месте. Безопасность Кроме того, работодателей обяжут обеспечивать безопасные условия труда, а технические инспекторы получат больше полномочий для контроля внутри предприятий. Принятые меры направлены на повышение социальной защиты работников и прозрачности трудовых отношений. Пенсионные накопления казахстанцев растут

На фоне реформ фиксируется устойчивый рост накоплений казахстанцев.

По данным аналитиков, на начало марта 2026 года общий объем пенсионных накоплений приблизился к 27 трлн тенге, увеличившись за год на 18,5%. Основную часть - более 25 трлн тенге - составляют обязательные взносы.

Новый механизм с участием работодателей также набирает обороты. Объем накоплений по ОПВР уже достиг 879,18 млрд тенге, увеличившись почти в три раза за год. Системой охвачены более 5,5 млн человек.

Рост обеспечивается за счет увеличения доходов населения, расширения официальной занятости и снижения теневой экономики.

Значительную роль играет инвестиционный доход: только за первые два месяца 2026 года он составил более 523 млрд тенге.

Эксперты отмечают, что такая динамика указывает на постепенное укрепление пенсионной системы.

Что еще предлагали изменить в пенсионной системе

В то же время в Казахстане продолжается обсуждение дальнейших изменений пенсионной модели. Депутат Сената Амангельды Нугманов предложил пересмотреть действующую систему и постепенно перейти от возрастного принципа назначения пенсий к модели, основанной на трудовом стаже.

Соответствующий запрос направлен в Правительство.

По его словам, действующая система требует обновления с учетом современных экономических условий и ситуации на рынке труда.

"Реализация конституционных прав граждан на труд и социальное обеспечение предполагает приведение действующей пенсионной системы в соответствие с реальной продолжительностью трудовой активности населения. В этой связи представляется обоснованным рассмотреть поэтапный переход от преимущественно возрастной модели назначения пенсии к модели, основанной на трудовом стаже", - отметил сенатор.

Он также подчеркнул, что подобный подход уже применяется в Казахстане для отдельных категорий - военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Читай также:

Казахстанцам разъяснили новые правила снятия пенсионных накоплений

Пенсия не по возрасту? Сенатор предложил изменить правила выхода на пенсию

Отменят ли трудовые книжки в Казахстане: в Минтруда дали разъяснение