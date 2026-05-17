Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды после заявлений МАЭКа

В Актау жители нескольких микрорайонов продолжают жаловаться на отсутствие горячей воды, несмотря на заявление ТОО «МАЭК» о возобновлении подачи с 16 мая.

Как информирует Lada.kz, ранее предприятие сообщило, что горячее водоснабжение восстановлено по тупиковой схеме, а температура воды соответствует установленным нормам. Однако горожане утверждают, что из кранов по-прежнему течет холодная вода.

Жалобы поступают из 3, 12, 13, 14, 16, 19, 27, 28, 34 и других микрорайонов. По словам жителей, им приходится долго сливать воду в надежде дождаться горячей, при этом расход фиксируется счетчиками.

В соцсетях пользователи выражают недовольство и требуют разъяснений от коммунальных служб. Некоторые считают, что между ТОО «МАЭК» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» отсутствует координация, из-за чего ответственность перекладывается между организациями.

Часть жителей уже заявила о намерении направить обращения через сервис E-otinish и потребовать официальный комментарий от коммунальных предприятий и акимата города.