Популярность в сети обернулась уголовным делом. В Жетысуской области Каратальский районный суд рассмотрел резонансное уголовное дело в отношении местного блогера, обвиняемого в вымогательстве крупной суммы у предпринимателя, передает BAQ.KZ со ссылкой на областной суд. Обвинение строилось по п. 2 ч. 3 ст. 194 Уголовного кодекса Республики Казахстан - "Вымогательство в крупном размере".

По данным суда, в ноябре 2024 года житель Каратальского района, блогер с аудиторией более 29 тысяч подписчиков в Instagram-аккаунте "ZohanTV", потребовал от предпринимателя К. 10 миллионов тенге. Взамен он обещал удалить с публичного доступа видеоматериалы о некачественном строительстве домов в районе, а также не распространять новые, способные нанести ущерб деловой репутации предпринимателя.

Попытка заработать на репутации обернулась задержанием: во время передачи части денежных средств блогер был взят с поличным сотрудниками полиции.

В суде подсудимый вину не признал и настаивал на своей невиновности. Защита добивалась оправдания, однако государственный обвинитель просил назначить наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Потерпевший согласился с позицией прокурора и дополнительно подал гражданский иск на компенсацию морального и материального ущерба.

Суд, исследовав доказательства - в том числе показания свидетелей и потерпевшего - признал подсудимого виновным. При вынесении приговора были учтены как обстоятельства дела, так и наличие у подсудимого малолетних детей, что стало смягчающим фактором. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Блогеру назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждении средней безопасности. Кроме того, удовлетворён гражданский иск - он обязан выплатить потерпевшему 350 тысяч тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.