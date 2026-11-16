Маск вступился за главу Nvidia: 165 тысяч человек требуют вернуть Хуанга
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Илон Маск присоединился к масштабной кампании в поддержку бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга. Открытое письмо с требованием вернуть его на пост руководителя технологического гиганта подписали более 165 тысяч человек. Между тем в США разгорается скандал, затрагивающий не только личную жизнь бизнесмена, но и вопросы национальной безопасности, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на The Guardian.
Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia 12 ноября после 33 лет руководства компанией, которую сам же и основал вместе с партнёрами.
Поводом для отставки стали сообщения как минимум о двух внебрачных связях бизнесмена. Одна из женщин подозревается в шпионаже в пользу Китая, другая была его подчинённой.
Кремниевая долина требует вернуть Хуанга
Авторы открытого письма призвали совет директоров Nvidia восстановить Хуанга в должности, пока независимое расследование не установит все обстоятельства произошедшего.
К инициативе присоединились Илон Маск и другие представители технологической индустрии.
Скандал вокруг Дженсена Хуанга разгорелся после сообщений о его предполагаемой связи с Элис Хуанг, бывшим руководителем сингапурской компании Megaspeed. По данным американских СМИ, женщину подозревают в связях с китайской разведкой. При этом доказательств передачи секретной информации пока нет.
8 ноября совет директоров Nvidia объявил о независимом расследовании. В компании заявили, что на тот момент не располагали основаниями считать, что коммерческие секреты или национальная безопасность США оказались под угрозой.
На фоне скандала 9 ноября акции Nvidia упали на 5,04%, до 177,23 доллара. Спустя несколько дней, 12 ноября, Хуанг покинул пост генерального директора, который занимал 33 года.
История привлекла внимание американских законодателей, которые потребовали выяснить, могли ли связи Хуанга поставить под угрозу национальную безопасность США.
Министр финансов Скотт Бессент ожидает ответов от Nvidia и результатов внутреннего расследования в течение десяти дней.
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