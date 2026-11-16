Маск вступился за главу Nvidia: 165 тысяч человек требуют вернуть Хуанга

Илон Маск присоединился к масштабной кампании в поддержку бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга. Открытое письмо с требованием вернуть его на пост руководителя технологического гиганта подписали более 165 тысяч человек. Между тем в США разгорается скандал, затрагивающий не только личную жизнь бизнесмена, но и вопросы национальной безопасности, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на The Guardian.

Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора Nvidia 12 ноября после 33 лет руководства компанией, которую сам же и основал вместе с партнёрами.

Поводом для отставки стали сообщения как минимум о двух внебрачных связях бизнесмена. Одна из женщин подозревается в шпионаже в пользу Китая, другая была его подчинённой.

Кремниевая долина требует вернуть Хуанга

Авторы открытого письма призвали совет директоров Nvidia восстановить Хуанга в должности, пока независимое расследование не установит все обстоятельства произошедшего.

К инициативе присоединились Илон Маск и другие представители технологической индустрии.