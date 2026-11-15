Три пары близнецов появились на свет за два дня в Мангистау
В областном перинатальном центре родились шестеро малышей: четыре мальчика и две девочки.
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В Мангистауской области за 13 и 14 ноября в перинатальном центре «Ана мен бала» родились три пары близнецов. Всего на свет появились шестеро детей: две пары разнополых малышей и одна пара мальчиков.
Первые близнецы родились 13 ноября. В 14:00 появился мальчик весом 2740 граммов и ростом 51 сантиметр. Спустя девять минут родилась его сестра. Вес девочки составил 2830 граммов, рост — 52 сантиметра.
В тот же день, в 17:16 и 17:33, на свет появились ещё два мальчика. Один из них весил 2430 граммов, второй — 2290 граммов. Рост обоих новорождённых составил 46 сантиметров.
Ещё одна пара близнецов родилась 14 ноября. В 11:58 появился мальчик весом 3080 граммов и ростом 51 сантиметр. Через 17 минут родилась девочка весом 2960 граммов и ростом 52 сантиметра.
Как сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области, родители одной из пар уже выбрали имена для детей — Ануар и Акнур. Имена остальных новорождённых пока известны не у всех.
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