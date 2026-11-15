Студенты-юристы присоединились к ночному патрулированию полиции в Таразе

В Таразе первокурсники специальности «Юриспруденция» Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати приняли участие в ночном рейде сотрудников полиции. Будущие юристы ознакомились с работой правоохранителей по обеспечению общественной безопасности и контролю за дорожным движением.

Во время патрулирования студенты наблюдали за работой полицейских и стали свидетелями остановки свадебного кортежа. Также они увидели, какие меры принимаются в отношении водителей, нарушающих правила дорожного движения.

Участие в рейде позволило первокурсникам ближе познакомиться с особенностями полицейской службы. Они отметили, что эта работа требует высокой ответственности, бдительности и способности оперативно принимать решения.

По итогам мероприятия студенты поделились впечатлениями и подчеркнули важность соблюдения закона и поддержания общественного порядка.

Подобные акции направлены на повышение правовой грамотности молодежи, формирование уважительного отношения к закону и развитие ответственной гражданской позиции.