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Семь автомоек отключили от водоснабжения в Алматы после проверки

В Ауэзовском районе обследовали 60 объектов: 90% из них используют системы оборотного водоснабжения.

15 Ноября 2026, 22:13
АВТОР
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Pixabay.com 15 Ноября 2026, 22:13
15 Ноября 2026, 22:13
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Фото: Pixabay.com

В Алматы усилили контроль за расходом воды на автомойках. В Ауэзовском районе проверили 60 объектов, семь из которых не установили системы оборотного водоснабжения. Их отключили от водопроводных сетей.

По результатам проверки, 90% автомоек района используют оборудование, которое позволяет очищать воду и повторно применять ее в работе.

Оставшиеся семь объектов смогут восстановить водоснабжение после установки необходимого оборудования и проверки его функционирования.

В компании «Алматы Су» сообщили, что проверки продолжатся во всех районах города. Особое внимание уделят выявлению незаконных подключений к водопроводным сетям и соблюдению требований по рациональному использованию воды.

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