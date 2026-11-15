Семь автомоек отключили от водоснабжения в Алматы после проверки
В Ауэзовском районе обследовали 60 объектов: 90% из них используют системы оборотного водоснабжения.
15 Ноября 2026, 22:13
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15 Ноября 2026, 22:1315 Ноября 2026, 22:13
203Фото: Pixabay.com
В Алматы усилили контроль за расходом воды на автомойках. В Ауэзовском районе проверили 60 объектов, семь из которых не установили системы оборотного водоснабжения. Их отключили от водопроводных сетей.
По результатам проверки, 90% автомоек района используют оборудование, которое позволяет очищать воду и повторно применять ее в работе.
Оставшиеся семь объектов смогут восстановить водоснабжение после установки необходимого оборудования и проверки его функционирования.
В компании «Алматы Су» сообщили, что проверки продолжатся во всех районах города. Особое внимание уделят выявлению незаконных подключений к водопроводным сетям и соблюдению требований по рациональному использованию воды.
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