С начала года в Казахстане выявлено 2777 дефектов на объектах, построенных подрядными организациями. Об этом сообщил председатель правления АО "НК “КазАвтоЖол”" Дархан Иманашев на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.

По его словам, около 1400 дефектов уже устранено, остальные устраняются согласно утвержденному плану.

"С начала года за некачественное выполнение работ на услуги технического контроля наложен штраф в размере 200 млн тенге, уволены 36 специалистов. Кроме того, по решению суда 10 подрядных компаний внесены в список недобросовестных за ненадлежащее выполнение работ по реконструкции и ремонту республиканских автодорог", — отметил Иманашев.

В компании подчеркнули, что на всех этапах строительства особое внимание уделяется качеству дорог, а система контроля и мониторинга подрядных организаций продолжает усиливаться.