Президент поздравил Олжаса Сулейменова с 90-летним юбилеем

Аким города Алматы Дархан Сатыбалды от имени Президента Касым-Жомарта Токаева поздравил выдающегося поэта, писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова с 90-летним юбилеем, передает BAQ.kz.

Глава города посетил народного писателя Казахстана у него дома и в теплой семейной обстановке зачитал поздравительное письмо Президента страны.

В поздравлении отмечается, что Олжас Сулейменов заслужил широкое признание и уважение как в Казахстане, так и на международной арене как выдающийся поэт, мыслитель и авторитетный общественный деятель.

"Вы снискали заслуженное признание и уважение в Казахстане и на мировом уровне как выдающийся поэт и мыслитель, авторитетный общественный деятель. Ваши гуманистические идеи стали достоянием национальной культуры и общественно-политической мысли далеко за пределами нашего государства. Своим уникальным творчеством вы внесли огромный вклад в возрождение исторического самосознания казахского народа", – говорится в поздравлении Главы государства.

Дархан Сатыбалды также выразил искреннюю благодарность Олжасу Сулейменову за вклад в развитие литературы, общественной мысли и антиядерного движения. Он подчеркнул, что созданное по инициативе поэта движение "Невада – Семей" стало символом борьбы против ядерных испытаний и сыграло важную роль в закрытии Семипалатинского ядерного полигона.

Имя Олжаса Сулейменова занимает особое место в истории современного Казахстана. Один из крупнейших поэтов и писателей XX–XXI веков получил мировое признание не только благодаря литературному творчеству, но и активной общественно-политической деятельности. Его произведения переведены на множество языков и продолжают вызывать большой интерес у читателей.

