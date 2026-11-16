10 суток за сломанную камеру: чем закончился инцидент в столичном ЖК
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В одном из жилых комплексов Астаны мужчина повредил систему видеонаблюдения. В результате перестали работать камеры и домофон. Полиция установила виновника, а суд назначил ему 10 суток административного ареста, передаёт BAQ.KZ.
Инцидент произошёл в одном из столичных ЖК. По данным полиции, 46-летний Ерлан Байжарасов умышленно вывел из строя камеру видеонаблюдения, установленную напротив входа в офис КСК.
В результате его действий имуществу был причинён ущерб. Также из строя вышла домофонная система.
Сотрудники полиции установили личность мужчины и привлекли его к административной ответственности за умышленное повреждение чужого имущества.
Суд назначил ему 10 суток административного ареста.
В полиции отметили, что с начала года в столице к ответственности за повреждение чужого имущества и другие хулиганские действия привлекли 225 человек.
Правоохранители напоминают, что за подобные нарушения предусмотрена ответственность, поскольку речь идёт не только о материальном ущербе, но и о нарушении прав других жильцов.
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