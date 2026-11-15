Казахстанские спасатели завоевали два золота на чемпионате Азии по рукопашному бою
Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачёте.
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Представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана стали чемпионами Азии по рукопашному бою. Континентальное первенство прошло в городе Паттайя (Таиланд).
В соревнованиях приняли участие 240 спортсменов из 23 стран. По итогам чемпионата сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачёте.
В составе национальной команды отличились представители спортивного клуба BATYR TEAM МЧС РК. Абдрашит Таиров, представляющий филиал РГП «Резерв», завоевал золотую медаль в весовой категории до 62 килограммов.
Ещё одно золото Казахстану принёс курсант Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина Арман Төлебай. Он стал лучшим в категории до 57 килограммов.
В МЧС отметили, что результаты спортсменов подтверждают высокий уровень подготовки и спортивного мастерства представителей ведомства на международной арене.
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