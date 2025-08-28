В Кызылординской области прошёл республиканский семинар-совещание "Об эффективном использовании бюджетных средств, направляемых на социальную сферу", передает BAQ.KZ.

В мероприятии приняли участие более 300 представителей центральных и местных органов власти, депутаты маслихатов, акимы районов и эксперты в области социальной политики и финансов.

Пленарное заседание открыл заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев, подчеркнув, что оптимизация социальных расходов направлена на обеспечение адресности и справедливости помощи гражданам. "Более 40% расходов республиканского бюджета традиционно идут на поддержку граждан. Важно, чтобы помощь доходила именно до нуждающихся", — отметил он.

На семинаре обсудили случаи нецелевого использования социальных выплат: получение пособий лицами, не имеющими на это законных оснований, мошенничество при назначении выплат по безработице и декретных, нецелевое использование средств ЕНПФ и предоставление льгот обеспеченным семьям.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на 1 августа 2025 года на учёте состоит 429 тыс. безработных, на выплаты им предусмотрено 127 млрд тенге. При этом выявлены случаи, когда помощь получали лица, фактически не относящиеся к категории нуждающихся.

Особое внимание уделено региональной практике. В Кызылординской области после ревизии бюджетных средств на детские сады, школы и социальные программы удалось сэкономить около 100 млрд тенге, которые направили на поддержку малообеспеченных семей и развитие социальной инфраструктуры. Аким области Нурлыбек Налибаев поделился опытом региона, который планируется адаптировать в других областях.

Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова отметила, что социальная сфера остаётся ключевым приоритетом государства. В 2024 году на социальные расходы было направлено более 6,1 трлн тенге, и важно, чтобы средства работали максимально результативно.

В завершение семинара участникам поручено активизировать разъяснительную работу среди населения, подчеркнув неизменность конституционно гарантированных выплат и справедливое распределение бюджетных средств.

Правительство продолжит работу по повышению прозрачности и эффективности социальных расходов, внедряя лучшие практики и рекомендации, озвученные на семинаре.