Дом культуры на 150 человек откроют в одном из сел Абайской области

Строительство объекта началось в 2026 году. На сегодняшний день выполнено 90 процентов строительных работ.

Общая площадь здания составляет 909,37 квадратных метров. В Доме культуры предусмотрен зрительный зал на 150 мест и библиотека на 50 читателей. Также в новом здании клуба планируется разместить сельский акимат, почтовое отделение и участковый пункт полиции. Это позволяет жителям получать несколько социальных услуг в одном месте.

Данный сельский округ до настоящего времени не имел объекта культуры. Новый объект позволит расширить культурное дыхание населенного пункта и даст толчок развитию искусства и творчества.

Аким области отметил необходимость своевременного завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта, который необходим сельским жителям.

«Поздравляю с приобретением нового здания. Культурные очаги строятся не только в селе Коктерек, но и в других небольших населенных пунктах области. Так, в селах Новопокровка и Камышенка Бородулихинского района были построены новые сельские клубы. Это направлено на оживление культурной жизни сельских жителей. Также в селе Коктерек асфальтируют семь улиц. Село полностью охвачено сетью интернет. В дальнейшем работа по улучшению инфраструктуры сел будет продолжена поэтапно», - сказал Берик Уали.

Также аким области вместе с аксакалами села посадил деревья перед Домом культуры.

Всего в районе Мақаншы работают два районных Дома культуры и шесть сельских клубов.