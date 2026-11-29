105-летний ветеран проголосовал на выборах в Кызылординской области
29 Ноября 2026, 11:47
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29 Ноября 2026, 11:4729 Ноября 2026, 11:47
224Фото: Акимат Кызылординской области
Ветеран Великой Отечественной войны Яхия Тасыров принял участие во внеочередных выборах депутатов маслихатов всех уровней. Он проголосовал на избирательном участке №155 в поселке Тереңөзек Сырдарьинского района.
105-летний ветеран пожелал Казахстану единства, а будущим поколениям — светлого будущего. Он также подчеркнул важность участия граждан в выборах.
Яхия Тасыров — единственный оставшийся в живых ветеран Великой Отечественной войны в Кызылординской области.
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