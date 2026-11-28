В меню школ Мангистауской области включили национальный напиток шубат
Шубат выдают один раз в две недели учащимся начальных классов, а также детям, получающим бесплатное горячее питание.
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В Мангистауской области в школьное меню добавили национальный напиток шубат, приготовленный из верблюжьего молока.На данный момент он реализуется в городе Жанаозен.
Все 25 образовательных организаций Жанаозена обеспечены национальным напитком. Шубат выдают один раз в две недели учащимся начальных классов, а также детям, получающим бесплатное горячее питание. В руководстве школ отмечают, что инициатива способствует формированию правильного питания среди учащихся.
Напиток поставляет местный молочный завод. Особое внимание уделяется качеству и безопасности продукции. Шубат готовят с учетом возрастных особенностей детей и разливают в специальные бутылки объемом 200 граммов. Срок его годности составляет одни сутки.
"На реализацию проекта из местного бюджета выделили 171 миллион тенге. Производственная мощность завода составляет 400 тонн шубата в год. В дальнейшем предприятие готово обеспечить национальным напитком и школы других районов области", - отметили в акимате.
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