В Мангистауской области в школьное меню добавили национальный напиток шубат, приготовленный из верблюжьего молока.На данный момент он реализуется в городе Жанаозен.

Все 25 образовательных организаций Жанаозена обеспечены национальным напитком. Шубат выдают один раз в две недели учащимся начальных классов, а также детям, получающим бесплатное горячее питание. В руководстве школ отмечают, что инициатива способствует формированию правильного питания среди учащихся.

Напиток поставляет местный молочный завод. Особое внимание уделяется качеству и безопасности продукции. Шубат готовят с учетом возрастных особенностей детей и разливают в специальные бутылки объемом 200 граммов. Срок его годности составляет одни сутки.